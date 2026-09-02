La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) plantea reducir las multas correspondientes a 41 infracciones consideradas muy graves en los servicios de transporte público regular y especial. La propuesta busca adecuar las sanciones a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El proyecto fue prepublicado en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución N.° 205-2026-ATU/PE y alcanza a los servicios de transporte regular, así como a las modalidades de taxi, transporte turístico, de trabajadores y de estudiantes.

La iniciativa contempla reajustar 41 de las 202 infracciones previstas en los reglamentos de estos servicios. De aprobarse, algunas multas que actualmente ascienden a 1, 2 o 4 UIT pasarían a montos de 0.5, 0.75, 1 o 1.5 UIT, dependiendo de la infracción.

Del total propuesto, 16 infracciones corresponden al transporte regular; siete, al servicio de taxi; seis, al transporte turístico; seis, al transporte de trabajadores; y seis, al transporte de estudiantes.

¿Qué infracciones seguirán siendo muy graves?

La propuesta no elimina la condición de infracción muy grave para conductas vinculadas con la informalidad, la seguridad de los usuarios y las agresiones u obstrucciones durante las labores de fiscalización.

Entre ellas se encuentran prestar el servicio sin autorización, operar en una modalidad distinta a la autorizada, agredir física o verbalmente a usuarios, atentar contra la integridad de los fiscalizadores, obstruir la fiscalización o darse a la fuga.

Algunas sanciones de 1, 2 y 4 UIT podrían reducirse a montos de entre 0.5 y 1.5 UIT, según la infracción. Foto: ATU.

También mantienen esta calificación conductas como prestar el servicio sin SOAT o CAT vigente, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, incumplir las jornadas máximas de conducción, operar con el RUC inactivo y no cumplir determinadas condiciones técnicas y operativas.

Las infracciones graves y leves no serán modificadas. En este grupo se encuentran 31 infracciones del transporte regular, 18 del servicio de taxi, 16 del transporte turístico, 14 del transporte de trabajadores y 15 del transporte de estudiantes.

Según la ATU, el objetivo es que las sanciones mantengan su carácter disuasivo y preventivo, pero que los montos sean proporcionales a la naturaleza de cada infracción.

Plazo para presentar comentarios

Al tratarse de una prepublicación, la propuesta está abierta a los comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía. Los interesados tienen un plazo de 15 días calendario para remitir sus propuestas al correo electrónico normas@atu.gob.pe.

La ATU señaló que continuará con las acciones de fiscalización y sanción frente al transporte informal y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios en Lima y Callao.