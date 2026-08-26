El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó una amnistía que permite reducir hasta el 90% del pago de deudas de tránsito no graves. Al respecto, el titular del sector, Rafael Rey, reconoció que preparan una revisión del sistema “para ponerlos a niveles adecuados”, dado que también “ha sido víctima de los abusivos montos”.

A su criterio, le genera indignación “los abusivos montos que existen en las multas”, por lo que, “en cuanto tuvo la oportunidad de ser ministro”, reconoció que debía tomar cartas en el asunto.

“Cuando entré al ministerio, dije: lo primero, hay que hacer un estudio completo sobre las multas para ponerlas a niveles adecuados. Que se castiguen las infracciones, pero no de manera abusiva”, refirió a RPP.

De esa manera, se dio luz verde a la amnistía para que los infractores de tránsito paguen solo el 10% de las multas consideradas no graves.

Rafael Rey manifestó que cuando incurrió en una infracción por exceder el límite de velocidad en España, pagó como deuda cerca de 35 euros (unos S/ 140), mientras que aquí en Perú, una multa similar “habría significado alrededor de S/ 1,850″.

¿Qué multas no recibirán la reducción del 90%?

Esta medida temporal de amnistía durará 90 días para multas por infracciones de tránsito y 180 días en caso de infracciones de transporte público y privado.

Se podrán acoger los que tengan multas pendientes de inicio de proceso sancionador, en trámite, firmes, impugnadas o en ejecución coactiva.

No obstante, Rafael Rey aclaró que no beneficiará a los conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad, ni a los agresores de inspectores y situaciones vinculadas con estupefacientes.

Tampoco se ayudará a los que cometieron una infracción que desencadenó un accidente de tránsito.

“Que se baje el nivel de multas no significa un incentivo a que haya faltas, porque siempre habrá que pagar”, dijo el funcionario, quien descartó que haya presión de los transportistas para promover esta medida.

Durante 90 días se permitirá la amnistía para reducir al 10% el pago de las papeletas. Foto: difusión

Revisión del sistema de puntos

El titular del MTC adelantó que preparan una modificatoria vinculada al sistema de puntos de las licencias de conducir, algo que calificó como “gravísimo problema” y también “injusto”.

Explicó que los conductores de transporte pueden acumular rápidamente sanciones por exceso de velocidad registradas con GPS: dos infracciones de 50 puntos pueden generar la pérdida de licencia.

De esa manera, Rey indicó que hay conductores preparados que a la fecha no pueden trabajar debido a la suspensión de sus licencias y planteó revisar el funcionamiento del sistema.