Paro en Iquitos. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La ciudad de Iquitos inició el día paralizada debido al paro regional convocado por la CGTP Loreto y el sindicato de choferes, medida que también cuenta con la participación de otros gremios y organizaciones sociales.

informó Canal N.

Ante el bloqueo de las vías, un contingente de la Policía Nacional, acompañado por agentes de la Unidad de Servicios Especiales, llegó hasta el frontis de la Dirección Regional de Salud para intentar liberar la zona y garantizar que la jornada de protesta se desarrolle de manera pacífica.

Reclamos

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra el pedido de acciones contra la minería ilegal, uno de los problemas que afecta a la región Loreto. También participan gremios de construcción civil y organizaciones sindicales que reclaman atención a diversas demandas laborales y sociales.

Los organizadores sostienen que la paralización continuará mientras no obtengan respuestas concretas a sus demandas.

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