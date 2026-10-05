El Poder Ejecutivo solicitó al Senado autorizar la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori, para viajar a la República de El Salvador para realizar una visita oficial y sostener un encuentro con el presidente Nayib Bukele, y a la ciudad de Madrid, España, con la finalidad de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La proposición de resolución legislativa fue enviada hoy al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, con la firma de la mandataria y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Solicita al Senado autorizar la salida de la presidenta del 28 al 31 de octubre de 2026, con el objeto de viajar a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca, República de El Salvador, y del 2 al 6 de noviembre de 2026, para trasladarse a Madrid, España.

En El Salvador la mandataria atenderá la invitación del Gobierno salvadoreño para realizar una visita oficial, que considera un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, el 29 de octubre. (Foto del Gobierno de El Salvador / EFE)

Encuentro con Nayib Bukele

En El Salvador, precisa la propuesta legislativa, la mandataria atenderá la invitación del Gobierno salvadoreño para realizar una visita oficial, que considera un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, el 29 de octubre, así como una reunión ampliada con ministros de Estado.

Asimismo, se han previsto un encuentro con el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y una visita a la prisión de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La agenda, además, considera un encuentro con el ministro de Salud, Francisco Alabi, y una visita al emblemático Hospital Rosales, así como un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, y una visita a una escuela pública emblemática.

XXX Cumbre Iberoamericana

En tanto, precisa que la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Congregará a los Estados de América Latina, España, Portugal y Andorra, con el propósito de promover el diálogo, la concertación y la cooperación sobre asuntos de interés común.

La jefa de Estado cumplirá una agenda entre el 3 y el 5 de noviembre de 2026. Comprende su participación en la sesión plenaria de la Cumbre, eventos protocolares, encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno u otras altas autoridades, así como su asistencia a sesiones del Encuentro Empresarial en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana.

“La participación de la señora presidenta de la República en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno permitirá reafirmar el compromiso del Perú con el diálogo, la concertación y la cooperación internacional, así como contribuir a la construcción de consensos sobre asuntos de interés común y a la definición de los lineamientos que orientarán la evolución futura de la Comunidad Iberoamericana”, precisa el documento.

Durante las ausencias de la presidenta de la república del territorio nacional, el primer vicepresidente de la pepública se encargará del despacho presidencial.