El Gobierno declaró hoy en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y sus organismos públicos adscritos por el plazo de hasta 120 días calendario.

Mediante Decreto Supremo Nº 018-2026-EM, publicado hoy en el Diario El Peruano, se señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minem, para proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer su funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector.

La norma indica que el sector, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico integral que comprende la determinación de las medidas de reforma y mejora organizacional del sector.

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Para dichos fines, se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de los organismos públicos adscritos.

Minem. (Foto: Difusión)

El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que contiene los resultados de la evaluación y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas, el cual se presenta a la Alta Dirección del Minem.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Alta Dirección del ministerio un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico a los 60 días calendario de publicado el presente decreto supremo.

Las recomendaciones contenidas en el informe técnico aprobado se implementan progresivamente por el Minem y sus organismos públicos adscritos, en el marco de sus respectivas competencias y con sujeción a los procedimientos establecidos en los Lineamientos de Organización del Estado y demás normativa aplicable.

Lo establecido en el presente decreto supremo se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas y de sus organismos públicos adscritos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.