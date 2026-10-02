Minem. (Foto: USI)
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Redacción Gestión
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El Gobierno declaró hoy en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y sus organismos públicos adscritos por el plazo de hasta 120 días calendario.

Mediante publicado hoy en el Diario El Peruano,

La norma indica que el sector, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico integral que comprende la determinación de las medidas de reforma y mejora organizacional del sector.

Para dichos fines, se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de los organismos públicos adscritos.

Minem. (Foto: Difusión)
Minem. (Foto: Difusión)

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Alta Dirección del ministerio un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico a los 60 días calendario de publicado el presente decreto supremo.

Las recomendaciones contenidas en el informe técnico aprobado se implementan progresivamente por el Minem y sus organismos públicos adscritos, en el marco de sus respectivas competencias y con sujeción a los procedimientos establecidos en los Lineamientos de Organización del Estado y demás normativa aplicable.

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