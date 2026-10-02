El viernes 2 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con la atención de los inversionistas puesta en los datos de empleo de Estados Unidos, que podrían aportar nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.435. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.453 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado de 2.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.349 y se vende a S/ 3.429, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.455 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este viernes 2 de octubre de 2026, el dólar mantiene una tendencia de fortalecimiento en los mercados internacionales, encaminándose a registrar su tercera semana consecutiva de ganancias.

El avance se produce en un contexto de mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y preocupaciones sobre la inflación vinculada al repunte de los precios del petróleo.

La atención de los inversionistas está puesta ahora en los datos de empleo de Estados Unidos, que podrían aportar nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal. Aunque las expectativas de una nueva subida de tasas en octubre se han moderado tras datos de inflación más débiles de lo previsto, los elevados precios energéticos y los rendimientos de los bonos continúan dando respaldo al dólar.