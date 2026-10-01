El jueves 1 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un aumento, en medio de una jornada marcada por los nuevos datos de inflación de Estados Unidos y por las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.451. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.433 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.05% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.348 y se vende a S/ 3.428, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.400 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra un ligero retroceso frente a las principales monedas, después de haber alcanzado recientemente máximos de dos meses.

Pese a la corrección de hoy, la moneda estadounidense se encamina a cerrar septiembre con un avance cercano al 2%, respaldado durante buena parte del mes por el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

La jornada está marcada por los nuevos datos de inflación de Estados Unidos y por las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).