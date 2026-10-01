La perspectiva de los peruanos sobre el impacto de la IA en los empleos contendría una mezcla de un riesgo percibido y una exposición real. (Foto: Freepik).
La perspectiva de los peruanos sobre el impacto de la IA en los empleos contendría una mezcla de un riesgo percibido y una exposición real. (Foto: Freepik).
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Josimar Cóndor
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A nivel global, los responsables políticos, líderes empresariales y los expertos participan en un debate sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial (IA) y la regulación más apropiada para esa tecnología, mientras que los ciudadanos de a pie muestran preocupación, de acuerdo con el Spring 2026 Global Attitudes Survey, de Pew Research Center. En 34 de los 37 países incluidos este año, las personas tienden a creer que la IA provocará una disminución del empleo en lugar de un incremento a largo plazo. En Perú, ¿cuál es la percepción al respecto y qué otras preocupaciones despiertan esa tecnología en comparación con otros países?

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