La sede de Nvidia en Santa Clara, California. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Nvidia Corp. presentó un nuevo sistema de seguridad de doble capa para inteligencia artificial que, según la compañía, habría evitado la reciente vulneración de Hugging Face por parte de modelos de IA de OpenAI.

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