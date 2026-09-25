El logotipo de Copilot en una computadora portátil.
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Agencia Bloomberg
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Microsoft Corp. está fusionando las versiones para consumidores y empresas de su asistente de inteligencia artificial Copilot en un solo producto dirigido a clientes corporativos, cediendo el disputado mercado de los chatbots personales a OpenAI, Google de Alphabet Inc. y, ahora, Meta Platforms Inc.

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