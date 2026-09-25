En un evento celebrado en Seattle antes esta semana, ejecutivos de Microsoft mostraron a varias decenas de líderes empresariales y tecnológicos un adelanto de lo que denominan el nuevo Copilot. Fruto de seis meses de trabajo de ingeniería, la versión más reciente del asistente absorbió la aplicación separada para uso doméstico, incorporó algunas de sus funciones de diseño más sofisticadas y dejó atrás la estrategia de marketing que buscaba posicionar a la compañía como desarrolladora de IA personal.

Las personas tienen grandes expectativas sobre el software para el trabajo, moldeadas por su experiencia con las aplicaciones para teléfonos inteligentes, dijo el miércoles ante clientes corporativos Jacob Andreou, responsable del desarrollo de productos de la aplicación unificada de Copilot. Incorporar algunas funciones de experiencia de usuario de la aplicación para consumidores “hizo que Copilot mejorara muchísimo en apenas los últimos meses”, afirmó.

Andreou agregó que los usuarios individuales de Microsoft suelen ser personas a las que les gusta explorar las posibilidades de PowerPoint y Excel, y que están más interesadas en “toda la potencia que ofrecemos a los usuarios empresariales” que en una aplicación de chat simplificada.

El software actualizado, anunciado el viernes, permite a los usuarios editar documentos de Word o Excel dentro de la aplicación Copilot o de una pestaña del navegador, abordando una queja frecuente: que el asistente de Microsoft tenía un alcance limitado incluso dentro del propio software de productividad de la compañía. También incluye una pestaña con un asistente de programación que permite a usuarios comunes crear paneles de control o automatizar tareas. Scout, el asistente de Microsoft que permanece siempre activo y al que pueden recurrir los compañeros de trabajo, también se integrará al paquete Copilot con un nuevo nombre: Autopilot.

El nuevo Copilot, que comenzará a implementarse en las próximas semanas, pone fin a una de las mayores apuestas de Microsoft en la era de la IA. Hace dos años, los ejecutivos crearon equipos separados para desarrollar dos asistentes: uno para el trabajo y otro para el hogar. Tras haber ayudado a OpenAI a llevar ChatGPT al mercado, Microsoft apostó a que su propio asistente para consumidores podría conquistar a un nuevo grupo de clientes y puso al veterano de la industria de la IA Mustafa Suleyman al frente del proyecto.

El repliegue de Microsoft coincide con la llegada de Muse, de Meta, un asistente personal capaz de actuar en nombre de los usuarios. (Foto: Bloomberg)

La apuesta rápidamente se convirtió en una batalla cuesta arriba cuando ChatGPT alcanzó 1,000 millones de usuarios y Google desplegó su asistente personal Gemini en el enorme ecosistema Android. En comparación, relativamente pocas personas aceptaron la propuesta de Microsoft de utilizar su chatbot personal. En marzo, Suleyman cedió a Andreou, exejecutivo de Snap Inc., sus responsabilidades sobre el desarrollo de productos de Copilot.

El repliegue de Microsoft coincide con la llegada de Muse, de Meta, un asistente personal capaz de actuar en nombre de los usuarios y que rápidamente escaló hasta los primeros lugares de las listas de descargas de aplicaciones.

En entrevistas esta semana, Andreou y Charles Lamanna, un ejecutivo que supervisa equipos de Microsoft encargados de algunas de las principales funciones laborales de Copilot, dijeron que el éxito de Muse demostró que las personas están dispuestas a adoptar la automatización mediante IA. La oportunidad para Microsoft, afirmaron, consiste en llevar capacidades similares a los trabajadores de oficina.

“No vamos a crear un Copilot que sea como tu compañero personal”, dijo Lamanna. (En abril de 2025, Suleyman había presentado las ambiciones de Microsoft para Copilot precisamente en esos términos, frente a una enorme pantalla de video en la que aparecía el mensaje “Tu compañero de IA”).

“Eso simplemente no es lo que la gente quiere de Microsoft”, dijo Lamanna. “Nosotros te ayudamos a hacer las cosas”.

Andreou dijo que muchas de las funciones del Copilot personal, incluidas herramientas especializadas para preguntas de salud, estudio o para encontrar noticias e información, fueron incorporadas al producto reconstruido. “En este Copilot unificado, en realidad todavía tienes todas estas increíbles áreas para consumidores y todo este tipo de experiencias hechas a medida”, afirmó.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.

Otras funciones del Copilot personal, incluidos los pódcast personalizados y un avatar animado con forma de mancha que aparecía durante las conversaciones, fueron eliminadas. Los elementos antropomórficos sobreviven en los nuevos bots de Autopilot, que aparecen como figuras sonrientes cuando son invocados en un chat de Teams o en un correo electrónico.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, comparó el cambio en el trabajo de oficina provocado por los servicios automatizados de IA con la forma en que las computadoras personales desplazaron los memorandos internos y los faxes. “No se trató solo de nuestras nuevas herramientas digitales”, dijo durante el evento de esta semana. “Fue una forma completamente nueva de conceptualizar cómo funcionaba la trayectoria de esos procesos empresariales. Eso es lo que está ocurriendo con Copilot”.

Empresas pagaban más de 30 millones de suscripciones a Copilot a fines de junio. Y aunque los usuarios individuales pueden utilizar gratuitamente versiones limitadas de la experiencia de chat de Copilot, sus herramientas más potentes están reservadas para los suscriptores del paquete de aplicaciones M365 de la compañía, que cuenta con unos 90 millones de usuarios pagos.

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David McLaren , responsable del área de datos e IA en GHD, una firma canadiense de ingeniería y servicios profesionales que participa en un programa de Microsoft para los primeros usuarios de herramientas de IA, dijo que los empleados recurrían a Copilot para resumir conferencias telefónicas y gestionar el correo electrónico, además de preparar presentaciones y análisis para clientes. “Te ayuda a superar la página en blanco”, afirmó.

GHD comenzó a utilizar Copilot a fines de 2023 con una prueba entre 300 personas y desde entonces ha extendido la herramienta a sus 12,000 empleados.

“Me sorprenden los casos de uso”, dijo McLaren. “Hay de todo”.