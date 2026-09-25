El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy productiva” su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, y anticipó que tras el encuentro entre ambos mandatarios “van a pasar cosas extraordinarias”.

“Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a pasar cosas extraordinarias”, escribió Trump este viernes en su red social Truth Social, en el marco de la visita oficial de tres días de Xi a China.

El mandatario estadounidense también se refirió a la conversación sobre inteligencia artificial (IA) y aseguró que a Xi le pareció adecuada la propuesta de utilizar el término “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial”.

“Al igual que a casi todo el mundo, le pareció bien cambiar el nombre (...) de ‘Inteligencia Artificial’ por uno mucho más exacto e importante: ‘SUPERINTELIGENCIA’”, señaló Trump.

La IA fue uno de los asuntos centrales de la agenda entre ambos presidentes. Aunque hasta el momento no se ha informado de un acuerdo concreto en este ámbito, el encuentro permitió abrir un diálogo sobre una tecnología estratégica en la que Estados Unidos y China compiten por el liderazgo.

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en el marco de la visita oficial del presidente chino a Estados Unidos. Foto: EFE.

La discusión tomó mayor relevancia tras la cena de honor celebrada el jueves en la Casa Blanca, a la que asistieron algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica estadounidense. Entre ellos estuvieron Elon Musk, de xAI; Sam Altman, de OpenAI; Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, de Amazon; y Michael Dell, de Dell Technologies.

El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, no participó de la cena. La compañía se ha pronunciado a favor de establecer mayores controles frente al desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin freno al desarrollo de la IA

Trump también dejó entrever que Estados Unidos y China no contemplan desacelerar el desarrollo de esta tecnología. El jueves, antes de su encuentro con Xi, señaló que la “superinteligencia” sería un tema central de la conversación y afirmó que quería mantener el desarrollo de la IA “exactamente donde está”.

El mandatario estadounidense ha descartado frenar el ritmo de avance de la inteligencia artificial al considerar que Estados Unidos mantiene actualmente la ventaja en este campo.

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La competencia tecnológica entre ambas potencias también está marcada por las restricciones estadounidenses al acceso de China a los chips más avanzados, mientras Pekín busca fortalecer sus capacidades para competir con las empresas estadounidenses.

En paralelo, Washington y Pekín acordaron extender hasta el próximo 10 de enero la tregua comercial que mantienen, una medida que permite contener parte de la escalada arancelaria y mantener suspendidas algunas restricciones cruzadas en sectores como las tierras raras y los productos de alta tecnología.

Con información de EFE.