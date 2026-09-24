El presidente de China, Xi Jinping, se rio cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, le mostró este jueves una foto que ordenó instalar en la Casa Blanca que representa a su predecesor, Joe Biden, como si fuera un bolígrafo automático.

Desde su retorno al poder, Trump ha insistido en que su antecesor en la Presidencia sufría un deterioro cognitivo y que documentos importantes firmados durante su mandato fueron rubricados usando un bolígrafo automático, algo que niega el demócrata.

Donald Trump muestra a Xi Jinping una foto en la que se burla de Joe Biden.

En ese momento Trump le estaba enseñando a Xi el llamado “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería de retratos que el republicano ordenó instalar hace un año en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

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“Este es Trump y este es el bolígrafo automático; es Biden”, le dijo el presidente estadounidense a Xi, quien se rio junto con el equipo que los acompañaba, según un video compartido en redes sociales por la Casa Blanca con motivo de la visita de Estado de tres días de duración que el mandatario chino está realizando a Washington.

Esta es la foto de Joe Biden como si fuera un bolígrafo automático.

La inscripción que hay debajo de la foto del dispositivo dedicada a Biden -quien gobernó entre 2021 y 2025 tras imponerse a Trump en las presidenciales de 2020- afirma que “el dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Biden y Xi se reunieron en tres ocasiones durante la presidencia del demócrata (2021-2025), un período marcado por recurrentes tensiones bilaterales en el que la Casa Blanca identificó a China como su principal rival estratégico.