El peruano no dejó de viajar: cambió la forma de comprar sus vacaciones. (Foto: Andina)
El peruano no dejó de viajar: cambió la forma de comprar sus vacaciones. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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En Perú, las agencias de viaje ya no compiten entre ellas: lo hacen contra las redes sociales y un perfil de turista cada vez más dispuesto a armar su itinerario sin ayuda. En detalle, el 90% contrata de manera independiente el transporte, alojamiento y demás servicios que necesitará, mientras que solo el 10% opta por comprar un paquete turístico desde su ciudad de origen.

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