Machu Picchu tenía entradas, pero muchas de ellas estaban "bloqueadas": ¿qué revela la crisis de reservas? (Foto: difusión)
Machu Picchu tenía entradas, pero muchas de ellas estaban "bloqueadas": ¿qué revela la crisis de reservas? (Foto: difusión)
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Camila Vera
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Por mucho tiempo, tal como lo ha ido informando Gestión, conseguir una entrada a Machu Picchu se configuraba como la mayor dificultad en la agenda del viajero. Sin embargo, la escasez de boletos era, en realidad, una suma de reservas no pagadas. Es decir, tickets bloqueados que al final terminaban sin dueño.

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