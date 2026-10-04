La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este lunes 5 de octubre, cambiará temporalmente la circulación vehicular en la avenida Elmer Faucett. Los vehículos de transporte público y particular que se desplacen entre Ventanilla y San Miguel desviarán su recorrido por tres carriles habilitados en ambos sentidos de la vía principal.

La medida responde al cierre temporal de aproximadamente 400 metros de las vías auxiliares de la avenida Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre los paraderos Aduanas y El Olivar, en ambos sentidos, por los trabajos de construcción del primer acceso a la estación E4-5 El Olivar, del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Para facilitar el tránsito durante la ejecución de los trabajos, la ATU indicó que las zonas intervenidas contarán con señalización para orientar a los conductores. Además, la Policía Nacional del Perú, orientadores y personal técnico de la ATU estarán presentes en el área de intervención para contribuir a mantener la fluidez vehicular.

ATU.

Avance de la estación El Olivar

La estación E4-05 El Olivar, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar, registra un avance físico total de 59.53%, mientras que las obras civiles alcanzan un progreso de 92.70%.

La ATU dijo que continuará informando a los usuarios y conductores sobre los planes de desvío que aplique el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao para la ejecución de las obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4, con el objetivo de facilitar sus desplazamientos y reducir el impacto de estas intervenciones en el transporte público.