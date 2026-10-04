Para facilitar el tránsito durante la ejecución de los trabajos, la ATU indicó que las zonas intervenidas contarán con señalización para orientar a los conductores. (Foto: Difusión)
Para facilitar el tránsito durante la ejecución de los trabajos, la ATU indicó que las zonas intervenidas contarán con señalización para orientar a los conductores. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este lunes 5 de octubre, cambiará temporalmente la circulación vehicular en la avenida Elmer Faucett. Los vehículos de transporte público y particular que se desplacen entre Ventanilla y San Miguel desviarán su recorrido por tres carriles habilitados en ambos sentidos de la vía principal.

Para facilitar el tránsito durante la ejecución de los trabajos, la ATU indicó que las zonas intervenidas contarán con señalización para orientar a los conductores. Además, la Policía Nacional del Perú, orientadores y personal técnico de la ATU estarán presentes en el área de intervención para contribuir a mantener la fluidez vehicular.

ATU.
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Avance de la estación El Olivar

La estación E4-05 El Olivar, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar, registra un avance físico total de 59.53%, mientras que las obras civiles alcanzan un progreso de 92.70%.

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