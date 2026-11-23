Las lluvias vistas en Piura durante las últimas 24 horas, llegaron a niveles extremos por encima de lo habitual en esta época del año, según Senamhi.

Héctor Yauri, jefe de la Dirección Zonal 1, indicó que Tambogrande registró un acumulado de 134 milímetros, mientras que en Las Lomas, llegó a 118.2 mm.

En Blancos se reportó una medida de 72 mm y en Chulucanas, de hasta 60 mm.

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En la otra cara de la moneda, las lluvias fueron menores cerca del litoral. Piura tuvo 4.5 mm y Talara, Paita y Sechura, por debajo de los 10 mm.

El jefe del Senamhi precisó que las lluvias se extenderán hasta los próximos tres días, y el jueves se espera una mayor probabilidad de precipitaciones importantes.

Incluso, estiman que las condiciones asociadas a El Niño se prolongarán hasta febrero del 2027.

Sobre el rio Piura, indicaron que no se identifica un nivel de peligro, aunque los caudales podrían incrementarse conforme continúen las precipitaciones.