Las intensas lluvias registradas en el norte del país vienen generando emergencias en Piura y Lambayeque. En Tambogrande, el Ejército del Perú inició trabajos para retirar el agua acumulada en viviendas del asentamiento humano Godofredo García Baca, mientras que en el distrito de Zaña, en Chiclayo, el aumento del caudal del río provocó el colapso de un puente y dejó aislados a cerca de 5,000 pobladores.

El Ministerio de Defensa informó que efectivos de la Primera Brigada de Caballería del Ejército realizan labores de extracción de agua desde la madrugada, utilizando motobombas de dos pulgadas. En estas acciones también participan brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En paralelo, la Municipalidad de Tambogrande inició el empadronamiento de las familias damnificadas para gestionar su traslado a un albergue cercano, donde puedan recibir protección, alimentos y vestimenta.

Otra brigada de intervención rápida del Ejército se encuentra atendiendo la emergencia en el asentamiento humano Los Almendros II, también en este distrito, antes de desplazarse hacia otros sectores afectados por las precipitaciones.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas lideran las operaciones de respuesta, evacuación y prevención en Piura y Tumbes, ante las lluvias intensas y el riesgo de desbordes vinculados al fenómeno El Niño.

Efectivos de la Primera Brigada de Caballería del Ejército utilizan motobombas para retirar el agua acumulada en viviendas del asentamiento humano Godofredo García Baca, en Tambogrande. Foto: Mindef.

Zaña: puente colapsado deja aislados a 13 caseríos

La emergencia también alcanza a Lambayeque. Alrededor de 5,000 habitantes de 13 caseríos del distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, quedaron aislados luego de que el incremento del caudal del río Zaña destruyera el puente artesanal de Alcantarillas.

De acuerdo con el testimonio de un poblador recogido por RPP, el aumento del caudal se produjo aproximadamente a la 1:30 a.m., debido a las lluvias intensas registradas en la localidad de Santa Cruz, en Cajamarca. El agua llegó hasta el río Zaña y terminó por arrasar la estructura, que no soportó la fuerza de la corriente.

Como alternativa para trasladarse hacia la ciudad, los vecinos deben utilizar el puente Fierro, lo que representa aproximadamente una hora de viaje en mototaxi, motocicleta o furgoneta. El costo del recorrido oscila entre S/ 30 y S/ 40.

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Los habitantes señalaron que el puente de Alcantarillas colapsa cada año durante la temporada de lluvias. Asimismo, indicaron que actualmente se ejecuta un proyecto para implementar un cruce del río mediante un sistema de huaro, pero los trabajos todavía no han concluido.

Ante esta situación, los pobladores esperan que la maquinaria pueda habilitar provisionalmente el paso para recuperar la conexión con la ciudad. La interrupción del tránsito dificulta el abastecimiento de alimentos y medicamentos, además del desplazamiento de escolares hacia sus centros educativos.