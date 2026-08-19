Tiago Moreira, gerente de desarrollo de negocios de John Deere para América Latina, señaló que no es la primera vez que la empresa atraviesa este proceso y que el esquema replica lo hecho en episodios anteriores, como El Niño Costero de 2017, 2023 y 2024. El primer frente es el inventario. “Reforzamos toda la parte de inventario y disponibilidad de equipos para atender esta demanda”, indicó a Gestión.

Ese refuerzo no se limita a la venta. El ejecutivo precisó que también alcanza al brazo de alquiler de su distribuidor, CGM Rental, en previsión de que las obras de emergencia se resuelvan con equipos rentados y no solo con compras. “Seguramente no solo van a comprar, sino que también van a necesitar alquilar equipos debido a esta demanda”, comentó.

El segundo frente es el soporte en campo. La compañía a ampliado el número de especialistas de producto capacitados, bajo la premisa de que un pico de demanda exige más presencia técnica. El tercero son los repuestos. “Sabemos que el respaldo es algo muy importante, porque en un momento complicado como este (El Niño) los equipos no se pueden parar”, sostuvo Moreira.

Consultado sobre qué familias de equipos concentran la demanda en este tipo de escenarios, Moreira indicó que las excavadoras y los cargadores son las dos líneas más solicitadas.

El lanzamiento de las excavadoras DEX, se llevó a cabo el 19 de agosto en la Planta de Construcción de John Deere, ubicada en Indaiatuba (São Paulo, Brasil). (Foto: Diario Gestión)

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¿Un año de máximos históricos para el mercado de maquinaria?

Más allá de la coyuntura climática, el ejecutivo sostuvo que el mercado peruano de equipos para construcción ya venía en ascenso antes de que El Niño entrara en la ecuación. “Tenemos la tendencia de llegar cerca de un pico histórico en volumen”, afirmó, y precisó que ese cálculo no incorpora todavía el efecto del fenómeno.

Con ese factor incluido, su lectura es que el año podría cerrar como el de mayor tamaño de mercado en el país en los últimos años. El ejecutivo remarcó que la proyección es sobre la industria y no sobre su compañía en particular.

Los números que maneja el fabricante apuntan en esa dirección. Según las cifras de la Association of Equipment Manufacturers (AEM) que cita la empresa, el mercado peruano de maquinaria crecería alrededor de 20% este año, impulsado principalmente por la minería de cobre y oro. En paralelo, para el rubro de construcción la compañía considera un crecimiento de 9.4% frente al año previo.

“Perú es el país que hoy día muestra más señales de crecimiento” en la región, dijo Moreira, quien añadió que la construcción, la infraestructura y la logística vienen ganando espacio junto al empuje minero.

La compañía empezará a introducir en el país desde noviembre su nueva línea de excavadoras DEX (modelos 210 P, 230 P y 260 P), en un rango inicial de 20 a 27 toneladas. (Foto: Diario Gestión)

El peso del sector público en la operación de John Deere en Perú

En un año de obras de emergencia, la pregunta por el comprador estatal es inevitable. De acuerdo con las cifras que maneja el fabricante, el sector público demanda en un año normal entre 20% y 23% de todos los equipos de línea amarilla (maquinaria de obras) que se comercializan en el Perú. “Es un sector que tiene su importancia y en el que siempre estamos participando”, señaló el ejecutivo.

El mercado peruano, además, ocupa un lugar particular dentro de la región. Considerando los datos de la AEM y dejando de lado a Brasil, Perú es el segundo mayor mercado en volumen para la compañía en América Latina. “Para ganar en la región seguramente tenemos que ganar en Perú”, afirmó Moreira.

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La operación peruana de John Deere descansa íntegramente en Ipesa, con quien mantiene una relación comercial de más de tres décadas. Toda la cadena —venta, posventa y repuestos— pasa por el distribuidor, y la compañía descartó modificar ese esquema. “No hay por qué pensar en una operación directa ni en otro distribuidor”, dijo Moreira, quien destacó que se trata del distribuidor del rubro con mayor número de sucursales en el país.

En cuanto a producto, la compañía empezará a introducir en el país desde noviembre su nueva línea de excavadoras DEX (modelos 210 P, 230 P y 260 P), en un rango inicial de 20 a 27 toneladas (peso de la maquinaria). Según Moreira, esa versión llega con mejoras de durabilidad en componentes como el tren de rodaje y un consumo de combustible 10% menor que el de la generación anterior, atributos que en un escenario de obras de emergencia, como El Niño, se traducen en disponibilidad.

Sobre las perspectivas del negocio en el país, el ejecutivo evitó dar cifras. “Siempre tenemos ganas de crecer en los mercados, en cualquier mercado, y especialmente en un mercado clave como Perú”, concluyó.

DATO CLAVE.

Sectores. En un año normal, el sector público concentra entre 20% y 23% de la demanda de equipos de línea amarilla en el Perú, según las cifras de industria que maneja John Deere. El resto proviene de la minería, la construcción privada y la infraestructura.