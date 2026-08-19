Según las cifras de la Association of Equipment Manufacturers (AEM) que cita la empresa, el mercado peruano de maquinaria crecería alrededor de 20% este año. (Foto: Agencia Andina)
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Edgar Velito
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São Paulo.- El fenómeno de El Niño volverá a poner a prueba la capacidad de respuesta del mercado de maquinaria pesada en el Perú. Las lluvias intensas y los deslizamientos que se anticipan con mayor fuerza en el llamado “El Niño extraordinario” hacia fines de año suelen traducirse en una demanda inmediata de excavadoras y cargadores frontales para descolmatar ríos, limpiar sedimentos y rehabilitar vías. John Deere, empresa global de tecnología que desarrolla software y equipos para los sectores agrícola, de construcción y forestal, y que opera en el país a través del holding Ipesa, sostiene que ya movió sus piezas para ese momento. ¿En qué consiste esa preparación y qué espera la compañía del mercado peruano?

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