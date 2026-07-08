Giorgio Mosoni, cogerente general del Grupo Ipesa, señaló que la meta para este año es alcanzar una facturación de alrededor de US$ 350 millones. “Este año nuestras expectativas están bordeando entre 15% y 20% de crecimiento como grupo. Estamos apuntando a cerrar alrededor de US$ 350 millones en ventas ”, afirmó. El principal motor de este avance sería Ipesa, la empresa de mayor tamaño dentro del holding, que proyecta superar los US$ 250 millones en ingresos al cierre del año .

Los resultados observados durante los primeros meses del 2026 fortalecen la confianza de la compañía en alcanzar e incluso superar sus objetivos. “Habiendo cerrado el primer trimestre y viendo el comportamiento de abril y mayo, estamos muy encaminados a cumplir con los objetivos y posiblemente superarlos”, sostuvo.

El desempeño del negocio, anotó, responde a una combinación de factores, entre ellos la continuidad de las inversiones privadas y públicas, pese al entorno de incertidumbre política. En su opinión, la actividad económica ha mostrado una mayor capacidad para avanzar independientemente del ruido político. “Lo que hemos estado viendo es que el factor político está cada día más divorciado del sector económico en el Perú”, indicó.

Este contexto ha favorecido la demanda de bienes de capital y maquinaria pesada, especialmente en sectores vinculados a la ejecución de obras, principalmente en construcción. Otro segmento que mantiene una evolución favorable es el agrícola, donde la demanda de tractores y cosechadoras continúa creciendo. A ello se suma el desempeño de las líneas relacionadas con transporte pesado, una de las apuestas que ha venido fortaleciendo la empresa en los últimos años. “También estamos viendo un avance bastante significativo en todo el sector vial y de camiones”, comentó.

El grupo desarrolla un parque logístico de 43,000 m2 en Huachipa Este como parte de su plan de inversiones para fortalecer sus operaciones. Foto: GEC

¿Qué se alista en términos de inversiones?

El Grupo Ipesa mantiene una agresiva estrategia de inversiones. Para este año, en concreto, la compañía prevé ejecutar un capex entre US$ 5 millones y US$ 10 millones . Así, uno de los proyectos más relevantes es la construcción de un parque logístico en la ciudad industrial Huachipa Este de Bryson Hills. “Este año estamos impulsando un capex principalmente para continuar con la construcción de nuestro parque logístico en Huachipa Este. Es un terreno de 43,000 metros cuadrados (m2) que estamos desarrollando ”, comentó.

La inversión también contempla proyectos fuera de Lima, incluso ya viene preparando una nueva fase de desembolsos para el 2027. “Estamos evaluando inversiones fuera de Lima para el segundo semestre y para el 2027. Nos estamos preparando para otro año de capex cercano a los US$ 10 millones, principalmente en Trujillo, Cajamarca y Arequipa”, adelantó. Estos recursos estarán dirigidos a la renovación, ampliación y construcción de sucursales propias.

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A ello se suma la expansión de la red Ipesa Express, un formato de tiendas especializadas en la venta de repuestos que busca acercar la oferta de la empresa a mercados con menor escala operativa. “Hoy contamos con alrededor de 11 tiendas Ipesa Express a nivel nacional y nuestra meta es llegar a 16 este año . Es una red que queremos seguir fortaleciendo porque nos permite ampliar nuestra cobertura en repuestos”, dijo.

Los volquetes DAF ya operan en proyectos mineros y forman parte de la estrategia de crecimiento del negocio automotor de Ipesa. Foto: GEC

Ipesa sumará este año una nueva representación: ¿eléctrico a la vista?

En el negocio automotor, Ipesa viene reforzando su portafolio con nuevas marcas y categorías. Una de sus principales apuestas es la línea de volquetes DAF, lanzada durante Perumin 2025, tras varios años de presencia de la marca en el país a través de tractocamiones. Luego de alcanzar un récord de ventas de cerca de 100 unidades DAF el año pasado, la compañía busca ahora ganar espacio.

Actualmente, los volquetes de la marca ya operan en Mina Vieja (Cajamarca) y se alistan pruebas en unidades mineras como San Cristóbal, de Volcan, y Tía María, de Southern. “Es un segmento que tradicionalmente ha estado concentrado en pocas marcas y vemos que el mercado está buscando alternativas. Creemos que podemos ofrecer una propuesta competitiva gracias a la fortaleza del producto y a nuestra red de servicio y repuestos”, señaló Mosoni.

Otra de las novedades en el portafolio de Ipesa para el 2026 fue la incorporación de la marca china Faw, enfocada principalmente en camiones a gas natural, una categoría que viene ganando terreno. “Faw es la primera marca china dentro del portafolio y ha tenido una muy buena recepción, especialmente en camiones a gas. Creemos que será un complemento importante para nuestra oferta”, relató.

Sin revelar mayores detalles, el ejecutivo adelantó que la empresa se encuentra negociando nuevas representaciones para fortalecer su presencia en el sector automotor . “Estamos trabajando en nuevas líneas que todavía no podemos divulgar, pero en los próximos meses tendremos novedades”, comentó.

La estrategia apunta a cubrir de manera integral el ecosistema de transporte pesado, incorporando soluciones para distintos tipos de energía y aplicaciones. “Estamos cerrando el círculo en todo lo relacionado con camiones. Buscamos contar con alternativas diésel, a gas, eléctricas e híbridas, además de equipos especializados como bombas y mezcladoras para concreto”, indicó. En esa línea, Mosoni confirmó que la compañía evalúa incorporar una marca de camiones eléctricos . “Sí tenemos una línea de camiones eléctricos que estamos pensando traer al mercado”, reveló.

Más allá del negocio automotriz, Ipesa continúa consolidando su posición en los segmentos donde históricamente ha tenido mayor presencia. En maquinaria agrícola, donde representa a John Deere, la compañía mantiene una participación superior al 40%, liderando el mercado. Mientras tanto, en maquinaria para construcción, también de la marca John Deere, la empresa se ubica entre los principales actores. “En maquinaria de construcción estamos cerca del 20% de participación, lo que nos posiciona en el segundo lugar del mercado”, dijo.

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Giorgio Mosoni, cogerente general del Grupo Ipesa, señaló que la meta para este año es alcanzar una facturación de alrededor de US$ 350 millones. Foto: Ipesa

Las otras líneas: ¿qué se proyecta para 2026?

Más allá de la operación principal de Ipesa, el grupo también viene impulsando el crecimiento de sus otras unidades de negocio. En el caso de CGM Rental, enfocada en alquiler de maquinaria y venta de equipos usados, la compañía ha ampliado su alcance hacia segmentos como minería subterránea y soluciones de chancado y zarandeo.

“Siempre decimos que, si Ipesa lo vende, CGM lo alquila. Además de nuestras líneas tradicionales, hemos incursionado recientemente en minería subterránea y en equipos de chancado y zarandeo”, explicó Mosoni. Por su parte, Ipesa Hydro viene ganando terreno con soluciones para la gestión eficiente del recurso hídrico. A través de la marca Okimaw, especializada en plantas de ósmosis para tratamiento de agua , la empresa ya concretó dos proyectos durante el 2026 y prevé que este segmento se convierta en uno de los principales motores de crecimiento de la unidad .

“Ya hemos cerrado dos proyectos este año y creemos que será una línea con un potencial importante de crecimiento en los próximos años”, expreso. Estas soluciones, anotó, tienen especial demanda en proyectos agrícolas, donde el manejo eficiente del agua se ha convertido en un factor clave para la rentabilidad. “Nuestro objetivo es optimizar el recurso hídrico, que suele ser uno de los costos más importantes dentro de cualquier proyecto agrícola”, añadió.

En paralelo, el grupo también avanza en la incorporación de nuevas tecnologías para los sectores construcción y minería. Una de las más recientes es la representación de Leica Geosystems, firma especializada en sistemas de precisión y automatización para maquinaria pesada. “Son tecnologías que convierten a los equipos en herramientas inteligentes. Permiten realizar trabajos con altos niveles de precisión y, en minería, agregar capas adicionales de seguridad mediante geolocalización y control de zonas de operación”, detalló.

La red Ipesa Express ya suma 11 locales a nivel nacional y la meta es llegar a 16 tiendas durante este año. Foto: GEC

Panamá y Argentina: los primeros pasos fuera del Perú

El 2026 también marca un hito para el grupo con el inicio de su proceso de internacionalización. A inicios de año, Ipesa asumió la representación de John Deere Construcción en Panamá y comenzó formalmente sus operaciones comerciales en ese mercado . “Este año emitimos nuestra primera factura en Panamá. Para nosotros es un paso muy importante porque representa nuestra primera expansión internacional”, comentó Mosoni.

A ello se suma el desembarco de CGM Rental en Argentina, donde la empresa ya prepara el inicio de operaciones en la región minera de San Juan . “Ya se colocó la primera orden de equipos que estarán llegando a Argentina para iniciar operaciones durante el segundo semestre”, adelantó.

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Si bien la prioridad es consolidar ambas operaciones, el alto directivo no descartó nuevas expansiones regionales en el mediano plazo. “Panamá podría convertirse en una plataforma para futuras incursiones en Centroamérica. Siempre estamos evaluando oportunidades que nos permitan seguir creciendo”, afirmó.

Asimismo, señaló que, aunque el grupo nunca ha realizado adquisiciones corporativas, mantiene abierta la posibilidad de analizar alianzas o compras que contribuyan a acelerar su desarrollo. “Nunca hemos hecho una adquisición, pero eso no significa que no estemos abiertos a evaluar oportunidades que nos permitan seguir creciendo”, dijo.