Ipesa mantiene el liderazgo en maquinaria agrícola de John Deere, con una participación superior al 40% del mercado peruano. Foto: GEC
Ipesa mantiene el liderazgo en maquinaria agrícola de John Deere, con una participación superior al 40% del mercado peruano. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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No es fácil heredar un imperio y hacerlo crecer. La segunda generación al mando de Ipesa lo ha conseguido: el grupo cerró el 2025 con una facturación cercana a los US$ 300 millones, un avance de 17% frente al año previo. A 47 años de su fundación, el conglomerado opera a través de cuatro unidades de negocio —Ipesa, Ipesa Hydro, CGM Rental e Ital Trac—, con presencia en segmentos que van desde la venta y alquiler de maquinaria hasta soluciones para los sectores energético e infraestructura. En este escenario, la compañía apunta a mantener el crecimiento de doble dígito durante el 2026. ¿Cómo lo hará?

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