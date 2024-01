Uno de esos indicadores, entre otros, es la importación de bienes de capital. En 2023, según datos precisados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a noviembre ascendió a US$ 12,474 millones; es decir, una caída de 2% respecto al mismo periodo en 2022. Esto podría verse como una “mejora” frente al retroceso de 3.2% que se registró a octubre.

Es que en su último reporte de inflación publicado en diciembre, el BCRP anticipó que esperaban que en el cuarto trimestre del 2023 la importación de bienes de capital crecería a consecuencia de la prevención a los posibles daños de El Niño costero que se sentirán en la primera parte del 2024. Pero, los datos antes expuestos, desde la Asociación de Exportadores (ADEX) dudan que se revierta la caída en el último tramo del año pasado.

“El cierre de bienes de capital en 2023 difícilmente sería positivo. Los estimados sobre la economía, especialmente en inversión privada, son negativos. Esto incluye a la importación de bienes de capital, que son básicamente maquinaría especializada para minería, por ejemplo”, señala Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX) a Gestión.

Esta perspectiva la comparten desde Macroconsult. “A pesar de todo, pensamos que seguirá cayendo. Cerraría así el 2023 porque la inversión general no levanta”, acota Isaac Foinquinos, economista senior de la consultora.

Sin mucho impulso

A pesar del mal desempeño en 2023, en Macroconsult esperan que la importación de bienes de capital tenga un crecimiento de 4% en términos nominales para 2024.

Sin embargo, precisa Foinquinos, este registro sería más que nada un “rebote”. El analista recuerda que dentro de los componentes de los bienes de capital los que corresponden a la industria tienen más peso. “Este año tendrían uno de los mayores rebotes, alrededor de 3.3%. El otro componente que pesa son los materiales de construcción, que cayeron más de 20% en 2023. Esperamos que se estabilice este año, es decir, una tasa de 0%”, indica Foinquinos.

Sobre este punto Vásquez recuerda que, si bien para este año se espera un crecimiento reducido, las inversiones en el Puerto de Chancay serán importantes en la evolución de la importación de bienes de capital.

“Lógicamente implica importación de maquinaría porque empezarán a llegar las grúas para su operación, lo que será relevante para su posible crecimiento. Aparte hay que considerar el destrabe de otros proyectos y el avance de obras como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, comenta el director del CIEN-ADEX.

Precisamente Foinquinos indica que las importaciones de bienes de capital para transportes fueron las que más crecieron en 2023. “Si bien junto al agro no pesan mucho, fueron las de mejor desempeño justamente por el Puerto de Chancay con un 3%. Este año deberían repetir esa tasa”, augura.

Vásquez también indica que, desde el punto de vista arancelario, no hay limitaciones que compliquen hoy la importación de bienes de capital, más allá de la mejora de los procesos.

“Los aranceles para estas operaciones son en su mayoría cero. No hay un efecto ahí, ya que afecta a bienes de lujo, que no mueven la aguja. Lo que siempre se puede mejorar son los tiempos de descarga para buques y la inspección para que la nacionalización de los bienes sea competitiva y no genere sobrecostos”, refiere.

Por eso para Vázques, también exministro de Comercio Exterior y Turismo, la clave es que las expectativas de confianza empresarial se sigan recuperando. “Hay alta probabilidad de tener cifras positivas, pero depende de las señales de recuperación. El asunto no es si se crece, sino su magnitud. No genera tranquilidad tener un PBI que avanza menos de 4%”, agrega.

