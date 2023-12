Este “rebote” estimado por el BCRP es compartido entre los mismos empresarios del sector. Según revela la última Encuesta de Expectativas del Informe Económico de la Construcción (IEC), de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el consenso proyecta una contracción de 4.3% en 2023, pero un crecimiento de 3.3% en 2024.

Para que las estimaciones se vayan confirmando durante el próximo año existen una serie de factores a resolver desde el Gobierno peruano, según expertos consultados por Gestión. La misión, indican, es que el crecimiento que se observe sea más que un simple rebote estadístico.

Base comparativa

En Capeco confían que la recuperación del sector se empezará a notar durante los primeros meses del 2024, alentada por un fenómeno de El Niño (FEN) que se mantiene con pronóstico mayoritariamente moderado.

“Lo cierto es que en 2023 tuvimos un primer trimestre complicado por los conflictos sociales y las lluvias. Entonces, es razonable pensar que la recuperación comenzará en el primer trimestre del próximo año”, señala Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Sin embargo, el verdadero análisis que se debe hacer, de acuerdo con Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, es si el repunte que pueda observarse entre enero y marzo del 2024 será orgánico.

“No será más que un rebote estadístico si las cosas siguen como están porque el 2023 fue muy malo. Lo que ‘jala’ hacía abajo a la construcción es la inversión privada”, asegura a Gestión. El BCRP estima que la inversión privada caerá 7.3% este año. Para 2024, esperan un crecimiento ligero (1.8%).

“No se ve que se haya hecho mucho por destrabar proyectos importantes. Más allá del puerto de Chancay, no hay grandes inversiones, por ejemplo en minería, que a uno lo hagan esperar algo mejor”, dice Von Hesse, también extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Los pendientes

A consideración de Valdivia, para que la recuperación de la actividad sea más que un mero rebote se necesita que el Gobierno peruano impulse con otra orientación las políticas de Vivienda de Interés Social (VIS) y la obra pública.

El ejecutivo recuerda que el Poder Ejecutivo aún no ha resuelto las discrepancias sobre VIS con distritos de la llamada “Lima Top” como Santiago de Surco o San Isidro, lo que complica la perspectiva de la inversión inmobiliaria. Si bien el MVCS ha optado por cerrar convenios con otros distritos limeños, el representante de Capeco cree que eso no disminuye el problema.

“ Si no se resuelve este asunto, puede haber una caída fuerte de las colocaciones del Fondo MiVivienda (FMV) . Tal vez se reduciría a la mitad. Los bancos podrían apoyar con una parte de sus recursos, pero eso no sería suficiente para replicar los 11,500 créditos que se desembolsarían al cierre del 2023″, advierte Valdivia.

Según informó Capeco, en noviembre los créditos hipotecarios entregados con recursos del FMV cayeron 37.2% respecto al mismo mes en 2022. El desembolso de los créditos Techo Propio se contrajo 78.4%, solo se desembolsaron 29; mientras que en MiVivienda la contracción fue de 33.2%.

Otro punto relacionado es garantizar los recursos para los subsidios de vivienda. Como informó Gestión, en el caso del Bono del Buen Pagador (BBP) que corresponde al Nuevo Crédito Mivivienda, este no iniciará el año con un presupuesto asignado si se revisa el texto del presupuesto público 2024.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, aseguró que ya tienen asegurado S/ 100 millones iniciales y alistan una estrategia para conseguir otros S/ 100 millones que cubrirían la demanda de esta alternativa de inversión habitacional, en una reciente entrevista a este diario.

“Probablemente se terminará arreglando, pero significa que la VIS no está priorizada desde inicios de año. Así, los inversionistas comienzan el 2024 con un ‘mal sabor de boca’”, comenta al respecto Von Hesse. En 2022 y 2023, el BBP recibió inicialmente S/ 75 millones.

Coincidencia o no, son los edificadores los menos optimistas entre los empresarios de la construcción sobre el crecimiento del rubro en 2024. Mientras que en infraestructura y los proveedores esperan un rendimiento superior al 4%, los inmobiliarios no esperan que sus operaciones crezcan mucho más de 1%, según la ultima Encuesta de Expectativas del IEC de Capeco.

Otra necesidad del sector es que la obra pública avance con fuerza. Sobre este punto, el Gobierno se alista para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inicie funciones el 1 de enero. Además, recientemente aprobaron la creación de una entidad que se encargará de proyectos de mediana complejidad en gobiernos subnacionales.

Ambas medidas, sin embargo, no convencen a Capeco. “ No vale de nada tener más dinero si no se ejecuta más del 66% entre los tres niveles de gobierno. Han apostado por crear más entidades, pero siguen normas que no permiten una adecuada selección, como la misma Ley de Contrataciones. Eso debe corregirse”, reclama Valdivia.

Von Hesse, por su lado, tampoco cree que ese sea el remedio para la inversión pública. “Hay que simplificar procesos, lo que pasa con los municipios es de terror. Con todo lo que deben aprobar, se manejan con mucha discrecionalidad”, agrega.

