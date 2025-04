El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer que las importaciones ascendieron a los US$ 4,210 millones en febrero, lo que significó un 9.6% más respecto al mismo mes del año pasado o un aumento de US$ 369 millones.

Esto respondió a un mayor nivel en todas las categorías, aunque destacó las recepciones de bienes de capital (sin material de construcción), insumos industriales y bienes de consumo duradero, reportó la entidad monetaria.

En el mes previo, las importaciones fueron de US$ 4,965 millones. Y aunque marcó una desaceleración en el segundo mes del año, la variación fue positiva en el primer bimestre con un crecimiento de 18.1%, también equivalente a los US$ 9,174 millones.

En detalle, los bienes de capital acumularon US$ 1,180 millones. Los materiales de construcción ascendieron a los US$ US$ 94 millones, mientras que el resto de bienes de capital sumaron US$ 1,085 millones. La variación de este bimestres respecto al del 2024 fue de 17.9% o US$ 394 millones.

“El índice de volumen de las importaciones aumentó en 8.7% interanual en febrero, atribuible a los mayores volúmenes adquiridos de bienes duraderos (25.8%), alimentos usados para la industria (37.4%), y bienes de capital sin materiales de construcción ni celulares (12.5%)”, complementa el reciente reporte del BCRP.