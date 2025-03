Las importaciones peruanas crecieron 19% en el primer bimestre del 2025 tras sumar US$ 9,611 millones, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX). Este es el nivel más alto de importaciones en los últimos 26 años para el periodo de enero y febrero.

Según detallaron, el crecimiento de las importaciones estuvo impulsado por el aumento en los volúmenes de productos clave como el aceite de soya (117.6 %), el Diésel 2 (60.6 %) y el maíz amarillo duro (52.1 %) .

Asimismo, el número de empresas importadoras también creció en 10.2% pasando a 17,567 en estos primeros meses del 2025. Estas importaron 5,243 partidas provenientes de 136 mercados internacionales.

Los productos ingresaron principalmente a través de la vía marítima (85.5 %), seguida de la aérea (10.2 %) y la terrestre (3.7 %).

¿Cuáles fueron los sectores que más importaron?

En este primer bimestre todos los sectores presentaron resultados positivos. Entre ellos, el rubro metalmecánico se posicionó en el primer lugar con US$ 3,216 millones, representando el 33.5 % del total y con los celulares como su producto más destacado.

Le siguió el sector químico, que alcanzó los US$ 1,745 millones, impulsado por la importación de medicinas. Otros sectores importantes fueron hidrocarburos (US$ 1,525 millones), agro (US$ 1,202 millones), siderometalurgia (US$ 468 millones) y prendas de vestir (US$ 154 millones).

En términos de crecimiento, el sector minero fue el más dinámico con un aumento del 149.2%, seguido de la pesca (96.7%), maderas (30.6%), textil (28.7%), agro (24.8 %) y metalmecánica (21.2%) .

¿Qué tipos de productos importaron?

Estas importaciones se dividen en cuatro grandes categorías. La principal fue la de materias primas y productos intermedios, que representó el 49.9 % del total con un valor de US$ 4,796 millones.

Dentro del grupo de insumos, las materias primas para la industria sumaron US$ 2,871 millones, mientras que los combustibles y lubricantes alcanzaron los US$ 1,542 millones.

A las materias primas le siguieron los bienes de capital y materiales de construcción, que sumaron US$ 2,734 millones. Este grupo está compuesto por bienes de capital para la industria, equipos de transporte y materiales de construcción.

En tercer lugar estuvieron los bienes de consumo, que alcanzaron los US$ 2,080 millones. De este monto, la mayoría correspondieron a bienes de consumo no duradero, seguido de bienes de consumo duradero.

En cuanto a los países de origen, China se consolidó como el principal proveedor de Perú, con US$ 2,921 millones, con un crecimiento del 32.3 % respecto al año anterior. Le siguió Estados Unidos, con US$ 1,845 millones, incrementando sus envíos en 35.3%.