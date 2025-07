“El primer semestre ha sido, en realidad, una etapa de aprendizaje, adaptación y, sobre todo, de introspección”, comentó. Ante ello, explicó que el foco estuvo en evaluar las capacidades de la compañía, identificar sus fortalezas y detectar oportunidades de mejora. Con ese enfoque, Almafin se ha trazado como objetivo crecer 10% en ventas este 2025 .

Para lograrlo la estrategia de la firma financiera del Grupo Andino se centra en fortalecer su presencia en cuatro sectores: minería (especialmente mediana minería), pesca, agricultura/agroindustria y automotriz . “Nos hemos focalizado en lo que sabemos hacer bien y en seguir desarrollando nuestras capacidades para atender a estos sectores que ya conocemos y donde vemos mayor dinamismo”, añadió el ejecutivo.

Lo que ha pasado en el primer semestre

En el primer semestre, el sector pesca mostró un desempeño dinámico. Según el ejecutivo, se espera que el PBI del sector crezca un 11% este año, impulsado por una primera campaña de pesca de anchoveta favorable. “La cuota fue extraordinaria, de 3 millones de toneladas, con una performance destacada. Hemos podido atender de forma importante las necesidades de financiamiento de nuestros clientes en el sector”, sostuvo.

Además de la anchoveta, el dinamismo también se ha extendido a especies para consumo humano directo como pota, langostino, jurel y trucha. “Este es un sector al que estamos muy orientados, por su alta demanda de capital de trabajo”, explicó.

Otro sector importante para Almafin ha sido la mediana minería, particularmente las empresas con plantas de procesamiento de minerales. “Venimos trabajando con estos clientes para ofrecerles el warrant como herramienta de financiamiento. Nuestro modelo de negocio se centra en facilitar acceso a capital de trabajo a empresas que, por la naturaleza de sus operaciones, manejan altos niveles de inventarios”, precisó.

El warrant permite a estas compañías convertir inventarios en liquidez de corto plazo sin comprometer su operación. Respecto al avance de la meta de crecimiento del 10%, Eléspuru señaló que, si bien durante el primer semestre las ventas se mantuvieron en niveles similares a los de 2024, con un crecimiento de un dígito, a partir de junio comenzaron a observar un incremento, especialmente como resultado de la campaña de pesca . “Nuestro crecimiento está concentrado en el segundo semestre. Es ahí donde están puestas todas nuestras expectativas”, puntualizó.

En cuanto al sector automotriz, aclaró que incluye dentro de esta categoría a la importación de bienes de capital, como maquinaria y equipos. “Contamos con varios clientes vinculados a este rubro. Para este año, se espera que la dinámica de importación mantenga el ritmo positivo que ha mostrado en los últimos 12 meses. Por ejemplo, hasta marzo de 2025, las importaciones de bienes de capital crecieron casi 22%”, detalló.

Ante este escenario, Almafin busca acompañar esa creciente necesidad de financiamiento relacionada con la mayor actividad importadora. “Esto debería representar un impulso adicional para alcanzar el crecimiento en ventas que venimos proyectando. No solo en automotriz, sino también en bienes de capital orientados a industria, agricultura y transporte”, subrayó.

Los retos del warrant

Uno de los principales retos para alcanzar la meta de crecimiento de dos dígitos es que, en los últimos cinco años, el sector financiero ha hecho un uso limitado del warrant , lo que ha restringido su desarrollo. “No es que no se haya utilizado, sino que no ha sido un instrumento ampliamente promovido por las entidades financieras como garantía para financiamiento de corto plazo. Ahí es donde vemos una oportunidad: debemos acercarnos más a estas entidades para explorar cómo podemos contribuir, desde nuestro rol como Almacén General de Depósitos, a revitalizar su uso y demostrar su valor“, especificó.

Por ello, uno de los enfoques para los próximos meses será volver a poner en valor esta herramienta, explorando sectores en crecimiento que manejan altos niveles de inventarios y requieren capital de trabajo. “Así fue como redescubrimos el potencial de la mediana minería, donde hoy operamos con bastante dinamismo, incorporando nuevos clientes”, comentó.

En esa misma línea, Almafin también ha identificado oportunidades en importadores y comercializadores que, por la naturaleza de sus operaciones y la volatilidad de sus mercados, necesitan acceso ágil a financiamiento. “Allí el warrant puede ser una solución atractiva para apalancar su expansión, siempre que garanticemos procesos confiables, transmitamos credibilidad y comprendamos las preocupaciones clave de quienes otorgan el crédito”, acotó.

Como resultado de este enfoque, Almafin ya ha incorporado siete nuevos clientes en lo que va del 2025 . “La mayoría proviene del rubro de mediana minería con plantas de procesamiento de minerales, y también hemos sumado uno en el segmento de importación de bienes de capital. Nuestro apetito va por ahí ”, señaló.

Respecto al tipo de operaciones que vienen atendiendo, aclaró que el enfoque está en financiamientos que parten de S/ 500,000 en adelante hacia arriba. “Puede variar ligeramente dependiendo del cliente, pero ese es el umbral que permite un control adecuado. Es, por así decirlo, el ‘lote eficiente’ para nosotros, porque gestiona mejor el proceso de guarda y también resulta más rentable para el cliente. Tener un volumen de inventario muy pequeño en garantía termina siendo poco eficiente y costoso”, puntualizó.

En esa línea, confirmó que actualmente están en conversaciones con cerca de ocho empresas adicionales, principalmente del rubro de mediana minería e importadores de bienes de capital para convertirse en sus potenciales clientes .