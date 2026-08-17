Con este resultado, se obtuvo que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano registró un avance de 3.05% durante el primer semestre. Ahora, la preocupación recae sobre la segunda parte del año, en medio de los posibles embates de El Niño global.

Así se movió la economía: actividades primarias

El sector con peor registro en junio fue pesca al marcar un retroceso de casi 52%. Así, en la primera mitad del año, acumuló una caída de 33.15%.

Por su parte, la actividad agropecuaria tuvo una contracción de más de 8% en el mes de análisis y terminó con un resultado negativo de 0.57% en el primer semestre. Mientras la parte pecuaria se expandió 2.02% a junio, el lado agrícola ya sufre los embates de El Niño: retrocedió 1.90% en los primeros seis meses de este año.

Minería e hidrocarburos, que representa casi el 15% del Producto Bruto Interno (PBI), tuvo una caída de más de 2% en junio y, con esto, se estancó en la primera parte del año (-0.85%).

“El decrecimiento de la actividad minera metálica [en junio] se sustentó en el menor tonelaje extraído y las menores leyes de los minerales tratados en las plantas concentradoras de las principales compañías mineras del país, reflejándose en la disminución de zinc, cobre, plata, plomo y oro”, precisó el INEI en su documento de análisis.

En la misma línea, manufactura, que significa más del 16% del PBI, tuvo una contracción de 6.19% y marcó también una caída en los primeros seis meses del año (-1.67%). Esto se explica, sobre todo, por la parte primaria que está vinculada a la pesca industrial y al procesamiento de harina y aceite de pescado.

Actividades no primarias en sentido opuesto

En contraparte, el lado no primario de la economía, es decir, el de mayor agregado, tuvo mejores resultados. La construcción anotó un avance de más de 9%, resultado que incluso fue superado en el panorama semestral (10.91%).

“El consumo interno de cemento presenta tendencia positiva desde febrero 2025”, recordó el reporte.

Comercio fue otro rubro que destacó con un crecimiento de casi 8% en el sexto mes del año y de 6.17% en la primera mitad del 2026.

Para Juan Carlos Odar, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), se ha observado una solidez de los sectores vinculados a la demanda, pero también está “en marcha” una caída de los sectores de oferta (agro, pesca, manufactura, por ejemplo).

De hecho, visto desde un panorama desestacionalizado, apuntó que la “economía está estancada”.

“[...] pese a que sectores [vinculados] a la demanda crecen, como construcción, el golpe de la oferta es fuerte y se contrarresta el efecto. La demanda tiene componentes muy fuertes, como la construcción y comercio; aun así, la economía se estanca”, refirió.

Perspectivas para el 2026

En adelante, Odar indicó que hay “riesgos importantes”. Esto, debido a que el lado de la oferta no habría llegado “a sus peores resultados” todavía.

“Si se llega a concretar un escenario del fenómeno de El Niño (FEN) intenso o extraordinario, se golpearía muy fuerte la parte de oferta y también de la demanda. El desborde de los ríos ocasionaría carreteras bloqueadas, puentes caídos. Con estos, a su vez, se tendrían caídas en rubros como el comercio, transporte y servicios en general”, subrayó.

El rubro con peor registro en junio fue pesca al marcar un retroceso de más de 51%. | Produce

Esto genera especial preocupación porque ya se están dando menores tasas de crecimiento.

Sobre esta base, Odar señaló que las perspectivas de revisión de las proyecciones económicas pasarían a ser a la baja en las semanas siguientes.

Desde Phase Consultores, donde Odar es director, tienen hoy un escenario optimista de que la economía crecería 3.2% este año. Sin embargo, con la posibilidad de El Niño más intenso, el escenario base sería de 2.9% en este 2026.