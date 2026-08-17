Panorama. En su reporte de inflación de junio, el Banco Central de Reserva estimó un crecimiento de la economía de 3.4% para este año. | Andina
Panorama. En su reporte de inflación de junio, el Banco Central de Reserva estimó un crecimiento de la economía de 3.4% para este año. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La economía peruana perdió el ritmo otra vez. En junio de este año, anotó un crecimiento de 1.75%, su segunda desaceleración consecutiva, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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