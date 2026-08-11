El sector agropecuario experimentó un ligero crecimiento de 1,2% durante el primer semestre, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En dicho período, se registró una mayor producción de arándanos, palma aceitera, pecana y otros artículos de consumo.

El sector agropecuario mostró un aumento impulsado por la mayor producción del subsector agrícola (+0.8%) y del subsector pecuario (+2%).

Por ejemplo, el subsector agrícola registró un crecimiento de la producción de arándano en un 23.7% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque e Ica) y la caña de azúcar para azúcar en un 23%, impulsada por el aumento de la superficie cosechada (en La Libertad, Lambayeque y Piura, principalmente).

También se resaltó la producción de palma aceitera, que tuvo un avance de 16.7% (en San Martín y Ucayali); maíz amarillo duro, con una expansión de 10.7% (en Ica, San Martín y Lambayeque); maíz amiláceo, en un 9% (en Cusco, Cajamarca y Amazonas); arroz cáscara, avanzó un 7.5% (mayor superficie cosechada en Lambayeque, Tumbes y Piura), entre otros.

Sobre todo, se destacó el crecimiento de la producción de pecana en +112% (en Ica) en los primeros seis meses del año , un artículo valorado por su alta calidad y tamaño grande, cuyos focos son el consumo local y la exportación.

Por su parte, el subsector pecuario, en los primeros seis meses de este año, experimentó un aumento de 2% en comparación al mismo periodo del 2025, impulsado por la producción de pollo.

Solo en junio, se reportó el crecimiento de la producción de pecana en un 177% (en Ica); arándano, en un 28.3% (en Ica, Ancash y Lima); quinua, en un 24.6% (en Apurímac y Cusco); maíz amiláceo, en un 22.9% (en Cajamarca, Cusco y Amazonas); frijol grano seco, en un 19.3% (en Huancavelica y Amazonas), entre otros.

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