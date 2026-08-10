El “mapa” de la gestión del agua podría dibujarse de nuevo. El Gobierno ordenó revisar, mediante el secreto supremo Nº 009-2026-MIDAGRI, la estructura de la Autoridad Nacional del AGUA (ANA), desde sus unidades locales hasta sus autoridades administrativas.

Se trata de una reforma que busca dejar atrás una gestión fragmentada y avanzar hacia un esquema articulado alrededor del recurso hídrico.

Detalles del nuevo modelo

¿Qué se va a hacer concretamente? La norma ordena iniciar un proceso de reorganización de la ANA que comprende el análisis y rediseño de su estructura orgánica, funciones, procesos y organización territorial. La revisión deberá buscar una distribución más eficiente de competencias y eliminar posibles duplicidades dentro de la entidad.

El proceso no se queda en la sede central. También serán evaluadas sus instancias desconcentradas, entre ellas las Autoridades Administrativas del Agua y las Administraciones Locales de Agua. La propuesta apunta a determinar si su actual configuración territorial y funcional responde a las necesidades de cada ámbito hidrográfico y si resulta conveniente adecuarla a un esquema de gestión integrada por cuencas.

La reorganización incluye, asimismo, medidas orientadas a simplificar y agilizar procedimientos, fortalecer la transformación digital y mejorar la atención de los usuarios del agua. Con ello, el Gobierno busca que la autoridad hídrica tenga una estructura más eficiente y que sus decisiones sean más oportunas y predecibles.

En el documento oficial se hace la aclaración: “En ningún caso, la ejecución de la reorganización suspende la atención de procedimientos, el ejercicio de competencias, la prestación de servicios, la ejecución contractual ni el cumplimiento de obligaciones de la ANA”.

Asimismo, “la implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al Presupuesto Institucional de la ANA, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, se puede leer.