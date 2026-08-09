Las defensas antiaéreas rusas derribaron 153 drones ucranianos sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 153 drones ucranianos de ala fija”, indicó el mando castrense ruso en sus canales de Telegram y MAX.

El “mapa” de los mayores daños

Aunque la noche fue relativamente tranquila, la región fronteriza de Bélgorod fue una de las más afectadas, según las autoridades locales.

“Bélgorod de nuevo sufrió un ataque masivo de los terroristas de Kiev. En estos momentos tenemos información de 13 heridos, incluyendo a dos menores de edad a consecuencia de los impactos. Un niño de cuatro años fue trasladado en una ambulancia al hospital pediátrico regional con heridas de esquirlas en el tórax”, escribió en Telegram el gobernador local en funciones, Alexandr Shuváyev.

En la región de Bélgorod de Rusia, un dron ucraniano atacó un edificio residencial de gran altura. Foto: @breakinglv/ X

Además, indicó que, a consecuencia de las explosiones de drones en la capital regional, se incendiaron dos automóviles, cuatro edificios y una vivienda particular, además de edificios administrativos y sociales.

Según Andréi Krávchenko, alcalde de la ciudad de Novorossíisk, ubicada a orillas del mar Negro, los restos de drones derribados cayeron sobre dos empresas locales y una vivienda, sin que se reportasen víctimas.

Las autoridades de la región rusa de Bashkiria informaron, por su parte, que los drones ucranianos intentaron atacar empresas locales en Ufá, la capital regional.

Uno de los drones derribados impactó contra un edificio en construcción, provocando un incendio, sin que se reportasen víctimas.

Elaborado con información de EFE