El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Percy Yhair Barranzuela Bombilla como miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en representación del Gobierno Nacional.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema 251-2026-PCM, emitida el 8 de agosto de 2026 y publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la resolución, el funcionario presentó su renuncia al cargo que desempeñaba, la cual fue considerada relevante por el Poder Ejecutivo. La norma también expresa el agradecimiento por los servicios prestados a la nación.

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Barranzuela Bombilla había sido designada para integrar el Consejo Directivo del CEPLAN a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, también se desempeñó viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura

La resolución lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, así como del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.