Ejecutivo acepta renuncia de miembro del Consejo Directivo del Ceplan. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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, en representación del Gobierno Nacional.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema 251-2026-PCM, emitida el 8 de agosto de 2026 y publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la resolución, La norma también expresa el agradecimiento por los servicios prestados a la nación.

Asimismo, también se desempeñó viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura

La resolución lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, así como del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La desición fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.(Foto: Difusión)
La desición fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.(Foto: Difusión)

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