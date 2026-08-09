El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) tiene nuevo integrante. Fernando López fue designado por el Ejecutivo para dirigir el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, luego de que el puesto quedara vacante, de acuerdo con la resolución suprema Nº 011-2026-MC.

¿Qué se sabe sobre este perfil?

Fernando López Sánchez llega al Ministerio de Cultura con una agenda que combina la protección del patrimonio arqueológico y el impulso de las industrias culturales. (Foto: Andina)

¿Quién es Fernando López?

El nuevo funcionario registra una licenciatura en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como una maestría en Restauración de Monumentos.

Asimismo, en 2022, cuando asumía el rol de presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo, suscribió un convenio con el doctor Ricardo Moreau, jefe institucional del Archivo General de la Nación, con el objetivo de “contribuir a la preservación del Patrimonio Documental del Perú” y, con ellos, mejorar las posibilidades de su acceso para crear una mayor conciencia de su existencia.

En el radar del Mincul

Uno de los principales desafíos será la protección del patrimonio arqueológico. El propio Ministerio de Cultura viene declarando medidas de protección provisional sobre sitios que enfrentan riesgos de afectación, una señal de que el problema no se limita a conservar bienes ya delimitados, sino también a identificar, proteger y sanear áreas arqueológicas que pueden quedar expuestas a actividades humanas.

A la agenda se suma un frente más sensible: la orientación de los espacios de memoria. El caso del LUM ya abrió la primera discusión para la nueva gestión de Cultura. Aunque el ministro Alberto Beingolea descartó su cierre, sus cuestionamientos a la orientación ideológica que, según sostiene, habría predominado en el sector dejan abierto el debate sobre el enfoque que tendrán estos espacios durante el gobierno a cargo de Keiko Fujimori.

En la lista, además, la coordinación con gobiernos locales y otras entidades resulta clave para evitar que la expansión urbana, las actividades económicas o la ocupación informal terminen afectando estos espacios.