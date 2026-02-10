Según explicó el Mincul, el DL 1699 abre la posibilidad de incorporar ingresos mediante alianzas con el sector privado. Foto: GEC.
Redacción Gestión
El destacó que el Decreto Legislativo 1699, orientado a promover la inversión privada en bienes públicos, actividades y servicios culturales, permitirá generar nuevos recursos para la protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, señaló que la norma busca fortalecer la conservación y preservación de los sitios arqueológicos, además de potenciar su atractivo turístico. “Este decreto legislativo nace para generar más recursos para la conservación y preservación del patrimonio”, afirmó en entrevista con Andina.

Según explicó, el DL 1699 abre la posibilidad de incorporar ingresos mediante , lo que permitirá mejorar la capacidad de atención al visitante, reforzar la investigación arqueológica y optimizar servicios complementarios, sin que el Estado renuncie a su rol como gestor del patrimonio.

La medida alcanzaría a aproximadamente 4,000 sitios arqueológicos en todo el país que cuentan con potencial para implementar negocios complementarios, cuyos ingresos serían destinados a financiar mejoras en infraestructura, mantenimiento y continuidad de estudios.

Impulso al turismo cultural

El titular del sector subrayó que el turismo cultural representa el 60% de la actividad turística en el país. Sin embargo, advirtió que no se han registrado inversiones suficientes en preservación ni en servicios complementarios en los monumentos arqueológicos.

En ese marco, explicó que el podrá suscribir convenios con gobiernos locales o universidades nacionales para gestionar servicios complementarios a través de empresas privadas, bajo modalidades como inversiones en activos o asociaciones público-privadas.

Ejemplos y alcances

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de implementar un restaurante u otros servicios en la Huaca Mateo Salado, en Lima, previa suscripción de contratos que establezcan condiciones económicas claras. Los ingresos generados serían destinados a la conservación del monumento, mejora de circuitos, servicios higiénicos y promoción de actividades como la venta de artesanías.

“El Estado va a estar mucho más presente porque va a tener más recursos provenientes de esta alianza que nos va a permitir poner en valor más patrimonio”, enfatizó.

Asimismo, informó que la restauración de uno de los muros de la ciudadela de Kuélap, en Chachapoyas, registra un avance del 93% y se prevé culminarla en marzo, incluyendo la implementación de un sistema de drenaje para evitar nuevos colapsos. El trabajo cuenta con el apoyo del World Monuments Fund y la minera Quellaveco.

