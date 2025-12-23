Mediante la Resolución Nº 022-2025-mc, se designa a Gisella Mariell Escobar Rozas en el cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

La presente resolución suprema es refrendada por el Ministro de Cultura (Mincul).

Dicho viceministerio es un despacho dependiente del Mincul, el cual se encarga de patrimonios arqueológicos y monumentales, inmaterial, paleontológico y el fomento cultural.

Se encarga de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada con el fomento de la cultura y creación cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con la respectiva política nacional.

Asimismo, declara y aprueba acciones de emergencia respecto de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, por riesgo de destrucción, originado por fenómenos naturales, conflictos armados y antrópicos.