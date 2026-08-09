Alejandro Afuso asume Prestaciones Sociales en el Midis con el reto de mejorar la focalización, eficiencia y resultados de los programas sociales. (Foto: Andina)
Alejandro Afuso asume Prestaciones Sociales en el Midis con el reto de mejorar la focalización, eficiencia y resultados de los programas sociales. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó a Alejandro Afuso como viceministro de Prestaciones Sociales del , de acuerdo con la resolución suprema Nº 016-2026-MIDIS publicada este domingo en el diario oficial El Peruano.

Perfil de Alejandro Afuso

Afuso no llega al Viceministerio de Prestaciones Sociales como un funcionario ajeno al campo social. Es ingeniero mecánico-electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Obtuvo una maestría y un doctorado en Ingeniería, con especialidad en Investigación de Operaciones, por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este país trabajó durante aproximadamente 20 años.

En Perú, asumió diversos cargos directivos en FONCODES, entre ellos director ejecutivo, gerente general y gerente de control y seguimiento. En mayo de 2021 fue designado coordinador ejecutivo de Innóvate Perú, programa del Ministerio de la Producción (Produce), y en junio de 2021 ejerció como director ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate).

Asimismo, fue director ejecutivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Afuso llega al Midis con una trayectoria que combina gestión social, innovación y dirección de programas públicos. (Foto: Andina)
Afuso llega al Midis con una trayectoria que combina gestión social, innovación y dirección de programas públicos. (Foto: Andina)

Focalización y padrón de beneficiarios

El nuevo viceministro tendrá bajo su ámbito uno de los frentes centrales del Midis: la conducción y articulación de las prestaciones sociales que atienden a la población en situación de vulnerabilidad.

Fortalecer la identificación de los beneficiarios, reducir filtraciones y exclusiones y mejorar la articulación entre programas serán pasos clave.

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