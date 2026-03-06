El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) designó a Scarlet Esmeralda Díaz Cáceres como nueva directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE), iniciativa encargada de brindar alimentación nutritiva y complementaria a estudiantes de instituciones educativas públicas en todo el país.

La designación se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° D000061-2026-MIDIS, publicada con fecha 5 de marzo de 2026 y firmada por la titular del sector, Lily Vásquez Dávila.

De acuerdo con la norma, Díaz Cáceres asumirá la conducción del programa, que depende del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del Midis y cuya dirección ejecutiva constituye la más alta autoridad administrativa y ejecutiva de la entidad.

La resolución también da por concluido el trabajo de Saby Mauricio, quien se desempeñaba como directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar y que tenía como encargo una reforma del sistema alimentario de los estudiantes tras los escándalos con Qali Warma y Wasi Mikuna.

El PAE fue creado mediante el Decreto Supremo N.° 008-2025-MIDIS, posteriormente modificado por el Decreto Supremo N.° 009-2025-MIDIS, con el objetivo de garantizar un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario para estudiantes de colegios públicos y de programas no escolarizados de educación inicial a nivel nacional.

La normativa establece que el director ejecutivo del programa es designado mediante resolución ministerial y asume la titularidad administrativa de la entidad.