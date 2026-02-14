Pedro Ripalda Ramírez, exdirector ejecutivo del extinto programa Qali Warma, presentó su renuncia irrevocable al cargo de director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002: Programa para el Mejoramiento de la Información y Registro Social (Sinafo), instancia adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la Presidencia Ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad responsable del proceso de designación. Ripalda ocupaba el puesto en virtud de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N.° D00008-2026-OFIS-PE.

En su comunicación, el exfuncionario precisó que su nombramiento fue producto de un proceso de selección desarrollado conforme a las regulaciones del Banco Mundial y aprobado por las instancias correspondientes.

Asimismo, dejó constancia de la legalidad de su designación. “Deseo dejar expresa constancia de que mi designación se realizó cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, sin objeción alguna y sin existir impedimento legal para el ejercicio de la función pública”, añadió.

Respecto a los motivos de su salida, indicó que responden a razones “estrictamente personales”.

Exdirector de Qali Warma renuncia a cargo en unidad del Midis. Foto: SofíaLópez/ X.

Contexto

Ripalda dirigió el programa Qali Warma entre abril y noviembre de 2024. Durante su gestión estalló un escándalo vinculado a la presunta distribución de conservas adulteradas por parte de la empresa Frigoinca.

El caso incluyó denuncias de intoxicaciones escolares y señalamientos sobre supuestos sobornos a funcionarios para evitar sanciones e incorporar productos al menú del servicio alimentario. Posteriormente, las investigaciones fiscales dieron cuenta de un presunto esquema de corrupción que habría comprometido a exfuncionarios del programa.

El Organismo de Focalización e Información Social había defendido previamente la designación de Ripalda en la Unidad Ejecutora 002, señalando que el puesto fue concursado bajo criterios de competitividad, evaluado por un comité autónomo y aprobado por el comité directivo integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Midis y el propio OFIS. La designación fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano.