El exdirector de Qali Warma dejó el cargo en la Unidad Ejecutora 002 del Midis y sostuvo que su designación se realizó conforme a las normas del Banco Mundial. Foto: Andina.
El exdirector de Qali Warma dejó el cargo en la Unidad Ejecutora 002 del Midis y sostuvo que su designación se realizó conforme a las normas del Banco Mundial. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, presentó su renuncia irrevocable al cargo de director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002: Programa para el Mejoramiento de la Información y Registro Social (Sinafo), instancia adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ().

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la Presidencia Ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad responsable del proceso de designación. Ripalda ocupaba el puesto en virtud de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N.° D00008-2026-OFIS-PE.

LEA TAMBIÉN: Caso Qali Warma: Fiscalía ejecuta allanamientos en simultáneo en tres regiones

En su comunicación, el exfuncionario precisó que su nombramiento fue producto de un proceso de selección desarrollado conforme a las regulaciones del Banco Mundial y aprobado por las instancias correspondientes.

Asimismo, dejó constancia de la legalidad de su designación. “Deseo dejar expresa constancia de que mi designación se realizó cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, sin objeción alguna y sin existir impedimento legal para el ejercicio de la función pública”, añadió.

Respecto a los motivos de su salida, indicó que responden a razones “estrictamente personales”.

Exdirector de Qali Warma renuncia a cargo en unidad del Midis. Foto: SofíaLópez/ X.
Exdirector de Qali Warma renuncia a cargo en unidad del Midis. Foto: SofíaLópez/ X.

Contexto

Ripalda dirigió el programa Qali Warma entre abril y noviembre de 2024. Durante su gestión estalló un .

El caso incluyó denuncias de intoxicaciones escolares y señalamientos sobre supuestos sobornos a funcionarios para evitar sanciones e incorporar productos al menú del servicio alimentario. Posteriormente, las investigaciones fiscales dieron cuenta de un presunto esquema de corrupción que habría comprometido a exfuncionarios del programa.

LEA TAMBIÉN: Caso Qali Warma: Ordenan levantamiento de secreto bancario a Frigoinca

El Organismo de Focalización e Información Social había defendido previamente la designación de Ripalda en la Unidad Ejecutora 002, señalando que el puesto fue concursado bajo criterios de competitividad, evaluado por un comité autónomo y aprobado por el comité directivo integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Midis y el propio OFIS. La designación fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Caso Qali Warma: Ordenan levantamiento de secreto bancario a Frigoinca
APP intenta marcar distancia de Óscar Acuña y afirma que nunca trabajó en el partido
Caso Qali Warma: Fiscalía ejecuta allanamientos en simultáneo en tres regiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.