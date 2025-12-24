El Ejecutivo realizó ajustes en la comisión que supervisa el cierre del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna y el traspaso de sus funciones al nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE), según un decreto supremo publicado este miércoles.

La norma establece que el proceso de transferencia continuará bajo una comisión integrada por seis miembros: tres representantes de Wasi Mikuna y tres del PAE, el programa que tomará el control del servicio de alimentación escolar en todo el país.

Uno de los principales cambios es que la presidencia de esta comisión estará a cargo de un representante del nuevo programa, que también será el responsable de garantizar la continuidad del servicio mientras se completa el cierre definitivo de Wasi Mikuna.

El decreto fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para concluir el proceso de transferencia, que incluye el traslado de presupuesto, bienes y documentación. Toda la información entregada durante este proceso tendrá carácter de declaración jurada.

El Ejecutivo precisó que la implementación de estos cambios no implicará un mayor gasto público y será cubierta con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La norma lleva las firmas del presidente de la República y de los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Salud.

El cierre de Wasi Mikuna fue anunciado este año, luego que el Gobierno declarara en emergencia el servicio de alimentación escolar ante los riesgos de interrupción en la entrega de alimentos a colegios públicos y la presunta entrega de alimentos en mal estado a escolares de distintas regiones del país.

La medida marcó el fin del programa que durante más de una década estuvo a cargo de la alimentación escolar y abrió paso a un nuevo esquema bajo control directo del Estado. Antes llamado Qali Warma.

Tras la decisión, el Ejecutivo optó por extinguir progresivamente Wasi Mikuna y crear el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que asumirá la atención de los estudiantes mientras se completa el traspaso de presupuesto, bienes y responsabilidades.