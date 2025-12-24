La norma establece que el proceso de transferencia continuará bajo una comisión integrada por seis miembros. Esta vez tres del PAE. | Foto: Andina
La norma establece que el proceso de transferencia continuará bajo una comisión integrada por seis miembros. Esta vez tres del PAE. | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ejecutivo realizó ajustes en la comisión que supervisa el cierre del y el traspaso de sus funciones al nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE), según un decreto supremo publicado este miércoles.

La norma establece que el proceso de transferencia continuará bajo una comisión integrada por seis miembros: tres representantes de y tres del PAE, el programa que tomará el control del servicio de alimentación escolar en todo el país.

LEA TAMBIÉN: Midis sobre alimentos de Wasi Mikuna: No causaron intoxicación en escolares de Huánuco

Uno de los principales cambios es que la presidencia de esta comisión estará a cargo de un representante del nuevo programa, que también será el responsable de garantizar la continuidad del servicio mientras se completa el cierre definitivo de .

El decreto fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para concluir el proceso de transferencia, que incluye el traslado de presupuesto, bienes y documentación. Toda la información entregada durante este proceso tendrá carácter de declaración jurada.

El Ejecutivo precisó que la implementación de estos cambios no implicará un mayor gasto público y será cubierta con el presupuesto del .

La norma lleva las firmas del presidente de la República y de los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Salud.

LEA TAMBIÉN: Oficializan creación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en reemplazo de Wasi Mikuna

El cierre de fue anunciado este año, luego que el Gobierno declarara en emergencia el servicio de alimentación escolar ante los riesgos de interrupción en la entrega de alimentos a colegios públicos y la presunta entrega de alimentos en mal estado a escolares de distintas regiones del país.

La medida marcó el fin del programa que durante más de una década estuvo a cargo de la alimentación escolar y abrió paso a un nuevo esquema bajo control directo del Estado. Antes llamado Qali Warma.

Tras la decisión, el Ejecutivo optó por extinguir progresivamente y crear el , que asumirá la atención de los estudiantes mientras se completa el traspaso de presupuesto, bienes y responsabilidades.

TE PUEDE INTERESAR

Midis: Más de 200 postores inscritos en el proceso de compra del PAE
Oficializan creación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en reemplazo de Wasi Mikuna
Midis sobre alimentos de Wasi Mikuna: No causaron intoxicación en escolares de Huánuco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.