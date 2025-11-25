Vocero de APP asegura que Óscar Acuña nunca formó parte de la estructura laboral del partido. (Foto: Facebook / Oscar Acuña)
Vocero de APP asegura que Óscar Acuña nunca formó parte de la estructura laboral del partido. (Foto: Facebook / Oscar Acuña)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Alianza para el Progreso (APP) busca deslindar de la presunta red de corrupción vinculada al . El vocero del partido, Martín Salas, sostuvo que la agrupación política no tenía relación laboral alguna con Óscar Acuña, hermano de César Acuña. No obstante, este último fue incluido como candidato con el número uno al Congreso en la lista de APP., reavivó cuestionamientos sobre la cercanía entre el investigado y el líder del partido.

Salas evitó pronunciarse sobre el fondo del caso que involucra al empresario Nilo Burga, dueño de FrigoInca —compañía señalada por entregar alimentos en mal estado a Qaliwarma—, quien fue hallado muerto en 2024 en circunstancias aún investigadas.

LEA TAMBIÉN: Caso Qali Warma: hermano de César Acuña está no habido tras allanamiento de su casa

“No me atrevería a adelantar un pronunciamiento sobre algo que está dentro de la administración de justicia”, indicó en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N. Agregó que la Fiscalía deberá esclarecer las imputaciones que señalan que Burga habría pagado S/77 mil a Óscar Acuña, y la presunta intermediación para obtener un informe favorable de la Dirección Regional de Salud de La Libertad.

El vocero calificó de “delicada” la situación, especialmente porque involucra alimentos destinados a niños en condición vulnerable. Remarcó, sin embargo, que la información conocida hasta hoy corresponde a declaraciones públicas y que será el Ministerio Público el encargado de profundizar en los testimonios y presuntas tratativas entre Burga, funcionarios regionales y el entorno de Acuña.

El vocero de APP, Martín Salas, afirma que la agrupación aplicó “tolerancia cero” y retiró a los implicados del caso Qaliwarma. Foto: FPP/ Virgilio Grajeda.
El vocero de APP, Martín Salas, afirma que la agrupación aplicó “tolerancia cero” y retiró a los implicados del caso Qaliwarma. Foto: FPP/ Virgilio Grajeda.

Consultado por la presencia de César Acuña en la vivienda de su hermano un día después de los allanamientos, Salas afirmó que se trató de un acto de solidaridad familiar. “No es pecado ni delito apersonarte a la casa de tu familia si tu hermano pasa por una desgracia”, dijo. Asimismo, negó que exista evidencia de filtraciones de información que habrían permitido a Óscar Acuña evitar la intervención fiscal.

. Según Salas, la Fiscalía justificó la medida afirmando que Acuña tenía una sede laboral en el partido, lo cual, asegura, es falso. “Oscar Acuña nunca tuvo una relación laboral con Alianza para el Progreso”, insistió.

Sobre su inclusión como candidato, Salas señaló que la tras conocerse las imputaciones. Añadió que el Director Regional de Salud de La Libertad, también implicado en el caso, está siendo expulsado de APP.

LEA TAMBIÉN: APP retira a Óscar Acuña de campaña electoral tras denuncia de presuntas coimas

El vocero defendió que los hechos conocidos no deben derivar en una responsabilidad directa para el líder del partido ni para la organización política. “Las responsabilidades penales son personalísimas”, afirmó. “No necesariamente todo lo que ocurre en una entidad pública implica al titular. Muchas veces se toman los nombres, incluso si se trata de familiares, para involucrarlos en este tipo de temas”.

TE PUEDE INTERESAR

APP critica orden de detención preliminar dictada contra el hermano de César Acuña
Caso Qali Warma: hermano de César Acuña está no habido tras allanamiento de su casa
Caso Qali Warma: Fiscalía ejecuta allanamientos en simultáneo en tres regiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.