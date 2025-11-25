Alianza para el Progreso (APP) busca deslindar de la presunta red de corrupción vinculada al caso Qaliwarma. El vocero del partido, Martín Salas, sostuvo que la agrupación política no tenía relación laboral alguna con Óscar Acuña, hermano de César Acuña. No obstante, este último fue incluido como candidato con el número uno al Congreso en la lista de APP. La detención preliminar dictada contra él, y que se encuentre no habido, reavivó cuestionamientos sobre la cercanía entre el investigado y el líder del partido.

Salas evitó pronunciarse sobre el fondo del caso que involucra al empresario Nilo Burga, dueño de FrigoInca —compañía señalada por entregar alimentos en mal estado a Qaliwarma—, quien fue hallado muerto en 2024 en circunstancias aún investigadas.

“No me atrevería a adelantar un pronunciamiento sobre algo que está dentro de la administración de justicia”, indicó en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N. Agregó que la Fiscalía deberá esclarecer las imputaciones que señalan que Burga habría pagado S/77 mil a Óscar Acuña, y la presunta intermediación para obtener un informe favorable de la Dirección Regional de Salud de La Libertad.

El vocero calificó de “delicada” la situación, especialmente porque involucra alimentos destinados a niños en condición vulnerable. Remarcó, sin embargo, que la información conocida hasta hoy corresponde a declaraciones públicas y que será el Ministerio Público el encargado de profundizar en los testimonios y presuntas tratativas entre Burga, funcionarios regionales y el entorno de Acuña.

El vocero de APP, Martín Salas, afirma que la agrupación aplicó “tolerancia cero” y retiró a los implicados del caso Qaliwarma. Foto: FPP/ Virgilio Grajeda.

Consultado por la presencia de César Acuña en la vivienda de su hermano un día después de los allanamientos, Salas afirmó que se trató de un acto de solidaridad familiar. “No es pecado ni delito apersonarte a la casa de tu familia si tu hermano pasa por una desgracia”, dijo. Asimismo, negó que exista evidencia de filtraciones de información que habrían permitido a Óscar Acuña evitar la intervención fiscal.

Uno de los puntos que APP cuestiona es que el allanamiento incluyera ambientes del partido. Según Salas, la Fiscalía justificó la medida afirmando que Acuña tenía una sede laboral en el partido, lo cual, asegura, es falso. “Oscar Acuña nunca tuvo una relación laboral con Alianza para el Progreso” , insistió.

Sobre su inclusión como candidato, Salas señaló que la agrupación aplicó su política interna de prevención de la corrupción y “tolerancia cero”, retirándolo de inmediato tras conocerse las imputaciones. Añadió que el Director Regional de Salud de La Libertad, también implicado en el caso, está siendo expulsado de APP.

LEA TAMBIÉN: APP retira a Óscar Acuña de campaña electoral tras denuncia de presuntas coimas

El vocero defendió que los hechos conocidos no deben derivar en una responsabilidad directa para el líder del partido ni para la organización política. “Las responsabilidades penales son personalísimas”, afirmó. “No necesariamente todo lo que ocurre en una entidad pública implica al titular. Muchas veces se toman los nombres, incluso si se trata de familiares, para involucrarlos en este tipo de temas”.