El partido Alianza Para el Progreso (APP) anunció que Óscar Acuña, hermano de César Acuña, no participará en las elecciones generales de abril del 2026. Esto, tras la difusión de un reportaje periodístico en la que se reveló que habría recibido un presunto pago de coimas por parte de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma.

A través de un comunicado, la Dirección Ejecutiva Nacional de dicha agrupación política dispuso el inicio de la investigación correspondiente.

“Al tomar conocimiento, a través de un informe periodístico, de hechos que deben ser esclarecidos, se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente”, se lee en el texto.

“APP reafirma su compromiso permanente con la ética, la honorabilidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, valores que constituyen los pilares fundamentales de nuestra organización política”, finaliza el escrito.

De esta manera, APP dejó fuera al hermano de César Acuña de la lista de precandidatos al Congreso bicameral.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA AL HERMANO DE CÉSAR ACUÑA?

Punto Final reveló el testimonio de un colaborador eficaz del caso Frigoinca. Ante la Fiscalía, acusó al hermano del líder de APP de recibir supuestos pagos ilícitos para favorecer las operaciones de esta empresa en La Libertad.

Estos pagos se habrían entregado de octubre a diciembre del 2023 en seis depósitos por un valor de unos S/77,000. Dichos desembolsos de dinero se habrían sido realizados a través de intermediarios y con la participación de personajes vinculados al entorno político regional.

Según la declaración del informante, el fallecido empresario Nilo Burga Malca habría llevado a Nelson Pienda Astopilco a una reunión con Óscar Acuña en las oficinas de APP, en Trujillo. Estos encuentros habrían tenido como objetivo establecer vínculos entre la empresa y funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad para facilitar procesos administrativos.

Óscar Acuña reconoció a un periodista de Latina que el fallecido empresario efectivamente visitó las oficinas partidarias de APP en Trujillo, aunque precisó que el motivo fue distinto a lo que se denuncia.

El hermano del exgobernador de La Libertad negó cualquier relación irregular con Frigoinca y afirmó que las conversaciones no llegaron a nada más.

