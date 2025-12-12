El Poder Judicial resolvió declarar fundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de los investigados vinculados al caso Frigoinca, entre ellos directivos de la empresa investigados por beneficiar ilegalmente a proveedores del programa Qali Warma (luego Wasi Mikuna).

También dispuso levantar el secreto bancario y tributario de personas relacionadas con la Sociedad Ganadera Calipuy, señaladas como parte de la red de corrupción que habría canalizado pagos y sobornos a funcionarios públicos.

Los periodos que se revisarán van desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.