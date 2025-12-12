Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Judicial resolvió declarar fundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de los investigados vinculados al caso Frigoinca, entre ellos directivos de la empresa investigados por .

También dispuso levantar el secreto bancario y tributario de personas relacionadas con la Sociedad Ganadera Calipuy, señaladas como parte de la red de corrupción que habría canalizado pagos y sobornos a funcionarios públicos.

Los periodos que se revisarán van desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.

TE PUEDE INTERESAR

Caso Qali Warma: hermano de César Acuña está no habido tras allanamiento de su casa
Caso Qali Warma: Fiscalía ejecuta allanamientos en simultáneo en tres regiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.