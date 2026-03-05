Ante la emergencia generada por las intensas lluvias que afectan a distintas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso adelantar el pago de la pensión no contributiva del Programa Nacional Contigo correspondiente al padrón II (marzo-abril) de 2026.

La medida beneficiará a 142,771 personas con discapacidad severa en situación de pobreza en todo el país, quienes podrán cobrar el subsidio bimestral de S/ 300 a partir del 27 de marzo en agencias del Banco de la Nación y en los Centros MAC habilitados.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila, explicó que la decisión busca que los usuarios del programa cuenten con recursos oportunos para afrontar los efectos de las precipitaciones. “Esta decisión permitirá que nuestros usuarios cuenten oportunamente con recursos para afrontar las dificultades ocasionadas por las lluvias intensas. Estamos priorizando su bienestar en un contexto de riesgo”, señaló.

El adelanto fue formalizado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 000043-2026-DE, que modifica el calendario original de pagos, inicialmente previsto para el 24 de abril, sin alterar el cronograma de transferencias para el resto del año.

Según el Midis, la medida se sustenta en que 93 201 usuarios del padrón I-2026, equivalente al 65.3% del total, viven en distritos declarados en estado de emergencia por las lluvias, lo que motivó la adopción de acciones preventivas de protección social.

La cartera precisó que no se trata de un pago adicional ni extraordinario, sino de una reprogramación dentro del mismo bimestre, por lo que no se modifica ni el monto ni la periodicidad del beneficio.

El cronograma de los siguientes padrones se mantendrá conforme a lo previsto: el padrón III (mayo-junio) se pagará el 19 de junio; el padrón IV (julio-agosto), el 21 de agosto; el padrón V (setiembre-octubre), el 23 de octubre; y el padrón VI (noviembre-diciembre), el 4 de diciembre.

Tambos activados ante lluvias intensas

En paralelo, el Midis informó que, a través del Programa Nacional PAIS, se han activado más de 230 Tambos en zonas rurales de 21 regiones del país para brindar apoyo a poblaciones vulnerables ante eventuales emergencias derivadas de las lluvias.

El Midis adelantó el pago de la pensión del programa Contigo y activó Tambos en zonas rurales ante la emergencia por lluvias intensas. Foto: Midis.

Estos espacios funcionan como puntos de coordinación con las autoridades locales y Defensa Civil, donde se realizan charlas de preparación y respuesta ante riesgos como deslizamientos de tierra o huaicos.

Asimismo, los Tambos están siendo utilizados como almacenes adelantados de herramientas y bienes de ayuda humanitaria, entre ellos picos, palas, botas, carretillas, kits de abrigo, frazadas y carpas, con el fin de facilitar la atención inmediata de las familias que pudieran resultar afectadas.

Los Tambos habilitados se encuentran en zonas rurales de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El Midis indicó que los gestores de estos centros mantienen coordinación permanente con los gobiernos locales para reforzar las acciones de alerta temprana y capacitar a la población en la identificación de rutas de evacuación hacia zonas seguras, alejadas de ríos, quebradas y laderas inestables.