El ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, se presentará el lunes 9 de marzo ante Comisión especial de riesgo de desastres. Lo acompañarán funcionarios de la PCM, Indeci, gobernadores regionales, entre otros. Foto: Mindef.
El , se presentará el lunes 9 de marzo ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres - COVID-19, con la finalidad de informar y realizar una evaluación del estado actual en que se encuentran diversos departamentos del país, que fueron golpeados por efectos de las y fenómenos naturales.

Así lo anunció el titular del grupo de trabajo, Luis Aragón (Grupo Parlamentario Acción Popular), quien además informó que participarán funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Indeci, el Cenepred, gobernadores regionales, entre otras autoridades, quienes darán a conocer de las diversas acciones que vienen implementando sus respectivas instituciones en relación con este caso.

“Es necesario y urgente escuchar los informes y acciones que vienen realizando diversas instituciones del Estado, que vienen atendiendo las emergencias en más de 14 departamentos del país, ante la crisis generada por los desastres naturales derivados de las , priorizando acciones destinadas a salvar la vida y la salud de los ciudadanos, además de proteger la infraestructura productiva y garantizar la continuidad de los servicios básicos, los cuales han sufrido severas afectaciones en las últimas semanas”, manifestó el legislador.

La fecha de presentación del titular del Mindef fue anunciada por Luis Aragón, presidente de la referida comisión. Foto: Congreso/ X.
Durante la sesión, se aprobó por unanimidad, la actualización del plan de trabajo de dicha comisión especial, que les permitirá mejorar su trabajo al respecto.

En otro momento, se dio cuenta de la elaboración de un PL que propone el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que tiene como finalidad fortalecer dicha institución mediante la definición de los sistemas de alerta temprana, su clasificación en generales y críticos, así como la asignación de responsabilidades para su implementación.

Asimismo, de su instalación, operación, mantenimiento, mejora continua y difusión, con el objetivo de reducir el riesgo de costo social, derivado por los fenómenos peligrosos de rápida evolución temporal.

