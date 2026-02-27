La alerta ha sido activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú para las próximas 24 horas. Este 27 de febrero, Senamhi indicó que hay probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país y advirtió el riesgo muy alto en 49 provincias de ocho departamentos que se encuentran en nivel de riesgo muy alto ante la probabilidad de emergencias asociadas a las precipitaciones. Ante este escenario, es importante conocer qué hacer antes, durante y después de las precipitaciones intensas. Para esto es necesario que las familias y comunidades realicen la elaboración de un plan familiar de emergencia, identificación de zonas seguras y rutas de evacuación ya que se pueden activar quebradas, generar huaicos y deslizamientos, además de incrementar el caudal de los ríos en zonas como Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

Impacto devastador de El Niño en regiones del Perú

El Niño intensificó las lluvias en las últimas semanas, causando estragos especialmente en la infraestructura vial y urbana. Se han reportado daños en varias vías, complicando aún más la movilidad y el transporte en zonas críticas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Este fenómeno se encuentra en plena evolución y podría alcanzar su máximo nivel de intensidad antes de julio, prolongándose hasta noviembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Por este motivo, Defensa Civil recomienda elaborar planes familiares de emergencia, identificar zonas de riesgo, preparar mochilas de emergencia y mantenerse informados ante posibles nuevos desbordes y deslizamientos.

Antes, durante y después de lluvias intensas en Perú, las autoridades recomiendan prepararse con un plan familiar, zonas seguras claras y rutas de evacuación bien definidas. (Foto: EFE)

Cómo prepararse para las lluvias en Perú hoy: qué hacer antes, durante y después

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda medidas de preparación ante la temporada de lluvias intensas y peligros asociados en diversas regiones del país.

Antes de las lluvias intensas:

Revisa tu vivienda: refuerza techo y paredes, sella filtraciones, limpia techos, canaletas, patios y drenajes para que el agua escurra sin obstáculos.

Identifica peligros cercanos: ríos, quebradas, laderas inestables, zonas inundables, cauces “secos” por donde podría bajar un huaico o aluvión.

Define zonas seguras: elige zonas altas, alejadas de ríos y quebradas, y coordínalas con tu municipio u oficina de Defensa Civil.

Traza rutas de evacuación: Indeci recomienda marcar caminos cortos y seguros hacia zonas altas y puntos de reunión, señalízalos si es posible.

Elabora tu plan familiar de emergencia:

Hagan un mapa familiar de riesgos y recursos (peligros, zonas seguras, rutas, centros de salud, comisarías, bomberos).

Asignen roles (quién guía a niños, adultos mayores o personas con discapacidad, quién lleva la mochila, quién se encarga de apagar luz y gas).

Definan un punto de reunión y un número de comunicación (por ejemplo, la opción 119 del MTC, más un familiar de referencia).

Prepara tu “combo de la supervivencia”: mochila para emergencias y caja de reserva (agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas, botiquín, documentos, mascarillas, útiles de higiene).

Organízate con la comunidad: participen en faenas de limpieza de drenes, canales y quebradas, y si es posible, implementen un sistema de alerta (silbato, campana, megáfono, etc.).

​Mantente informado: sigue avisos de Senamhi e Indeci y atiende las indicaciones de tu municipio y del COEN.

Durante las lluvias intensas:

Conserva la calma y aplica tu plan familiar: si hay aviso o señal de peligro (crecida rápida del río, ruidos fuertes en quebradas), evacúa sin esperar a que la situación empeore.

​Evita las zonas de riesgo: aléjate de cauces de ríos, quebradas, laderas, puentes y tramos inundados; no camines ni conduzcas por zonas donde el agua corre con fuerza.

Gana altura: si vives en zona de huaicos o aluviones, evacúa hacia zonas altas o aplica evacuación vertical (pisos superiores o techos) cuando ya no haya tiempo para salir.

​Usa las rutas de evacuación seguras: dirígete a las zonas seguras o puntos de reunión establecidos y lleva tu mochila para emergencias.

​Desconecta servicios si hay riesgo: corta la energía eléctrica y el gas si tu vivienda se inunda o el agua se acerca a las instalaciones.

No te quedes a grabar: las autoridades insisten en no detenerse a filmar lluvias intensas, huaicos o deslizamientos; el tiempo se usa para evacuar.

​Mantén la comunicación: usa radio a pilas o teléfono solo para emergencias, sigue las indicaciones oficiales y evita difundir información no verificada.

Después de las lluvias, reporta daños a las autoridades. (Foto: EFE/Oswald Charca)

Después de las lluvias intensas:

Revisa la seguridad antes de volver: no regreses a tu casa hasta que las autoridades indiquen que es seguro; verifica si hay grietas, filtraciones, postes o árboles inestables.

Mantente lejos de zonas inestables: evita cruzar cauces, taludes o áreas donde pasó un huaico o inundación, porque el suelo puede seguir inestable.

Reporta daños a las autoridades: informa a Defensa Civil, municipio o Indeci sobre viviendas, vías o servicios afectados para que se active la ayuda y la rehabilitación.

Cuida agua y alimentos: protege la comida y el agua de tu mochila y caja de reserva; descarta lo que esté contaminado.

Apoya en la rehabilitación: organiza con tus vecinos la limpieza de casas, calles, drenes y quebradas, siempre priorizando la seguridad personal; no esperen pasivamente la ayuda externa.

Actualiza tu plan familiar: después del evento, revisen en familia qué funcionó y qué no, ajusten rutas, roles y la lista de la mochila.

Recuerda que un plan familiar de emergencia bien practicado mejora la capacidad de salvar la vida de los miembros del hogar, asigna tareas claras y evita improvisaciones bajo presión. Quien conoce qué hacer se mantiene alejado de zonas expuestas a inundaciones, ríos crecidos, quebradas y laderas inestables, y aplica su plan de evacuación en lugar de arriesgarse.