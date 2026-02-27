El panorama meteorológico de nuestro país está atravesando horas decisivas debido a la presencia de intensas lluvias que están afectando a diversas regiones de la costa, sierra y selva . Ante la incertidumbre que están generando estos fenómenos naturales, es sumamente importante que sepas cómo identificar los canales oficiales con el propósito de que anticipes posibles riesgos en el lugar donde resides. En esta nota, te explicaré detalladamente cómo puedes acceder a dichas herramientas de monitoreo en tiempo real y qué plataformas ofrecen los reportes más precisos.

Las intensas lluvias registradas recientemente en diversas zonas del país están causando daños severos en la infraestructura de las viviendas, congestión vehicular en las rutas principales y elevando peligrosamente el nivel del los ríos.

Esta situación mantiene en alertas a las autoridades locales ante el riesgo inminente de desbordamientos, los cuales podrían desencadenar desprendimientos de tierra, deslizamientos y huaicos en las áreas más vulnerables.

Para el presente día, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI ha emitido una alerta roja debido a intensas lluvias en 49 provincias pertenecientes a 8 regiones del país. Esta situación de alta vulnerabilidad afecta directamente a las jurisdicciones de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Madre de Dios y Ucayali.

En ciertas localidades de la costa, sierra y selva se han registrando inundaciones. (Crédito: Juan Santy / AFP)

Cómo consultar el pronóstico meteorológico de las provincias

Ante el inminente peligro que se mantiene latente en nuestro país, hay canales oficiales los cuales puedes consultar y conocer a mayor detalle sobre el pronóstico meteorológico diario y cómo evoluciona con el transcurrir de las horas.

Una opción confiable es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI); la agencia es capaz de brindarte el pronóstico meteorológico detallado por departamentos y provincias por cada día.

Para consultar tendrás que ingresar al siguiente ENLACE . Tendrás dos opciones: ‘Pronóstico a nivel nacional’ y ‘Pronóstico Meteorológico’. Cualquiera de las alternativas te revelará detalladamente las condiciones climáticas y temperaturas que registrará el área donde resides cada día.

El SENAMHI es la agencia principal encargada de emitir los pronósticos meteorológicos a nivel nacional. (Fuente: Senamhi)

Si quieres una información más detallada sobre impactos y emergencias, puedes revisar el portal del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI. Mediante su cuenta de X , accederás a las últimas actualizaciones sobre algún tipo de desastre que se registre en cualquier región del país.