Las lluvias en Perú hoy tienen en alerta a varias regiones del país luego de que el SENAMHI emitiera el Aviso N.º 060 en nivel naranja. La entidad informó que entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero seguirán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, y que la costa norte también experimentará lluvias importantes. Más allá de la cantidad de agua que pueda caer en estas horas, preocupa el acumulado, ya que podría provocar inundaciones, desbordes de ríos y la activación de quebradas en diferentes puntos del país.

De acuerdo con el aviso, el evento comenzó a las 00:00 horas del jueves 26 de febrero y se extenderá hasta las 23:59 del viernes 27, con una vigencia total de 47 horas. Durante este periodo se prevén lluvias, granizo, aguanieve e incluso nevadas en la sierra centro y sur, especialmente en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

Acumulados de lluvia previstos

Para el jueves 26 de febrero se estiman:

Entre 20 y 45 mm/día en la costa norte.

Entre 16 y 32 mm/día en la sierra norte.

Entre 10 y 23 mm/día en la sierra centro.

Entre 10 y 22 mm/día en la sierra sur.

En la costa de Tumbes y en la costa interior de Piura se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, mientras que en el resto del litoral las precipitaciones serían ligeras y dispersas. Sin embargo, la acumulación progresiva puede generar complicaciones en zonas vulnerables.

La lluvia en Perú hoy mantiene en alerta a varias regiones por riesgo de inundaciones y desbordes. | Crédito: Juan Santy / AFP

Las zonas con mayor riesgo de inundaciones

Según datos del Google Flood Hub, varias regiones del país presentan riesgo de inundaciones graves en las próximas horas. Entre ellas se encuentran:

Áncash

Departamento de Lima

Ica

Junín

Huánuco

Arequipa

La Libertad

Provincia de Lima

Huancavelica

Ayacucho

Pasco

San Martín

Callao

Cajamarca.

Este monitoreo resulta clave porque no solo muestra lo que está ocurriendo, sino que anticipa lo que podría pasar si continúan las precipitaciones.

El mapa de Google Flood Hub en Perú muestra las zonas con mayor riesgo de inundación y posibles desbordes de ríos. | Crédito: Google Flood Hub

¿Qué es y cómo funciona Google Flood Hub?

El Google Flood Hub puede entenderse como una especie de “Google Maps de las inundaciones”. Así como el mapa tradicional permite visualizar tráfico o rutas alternativas, esta plataforma muestra en tiempo casi real el riesgo de crecidas de ríos y posibles desbordamientos.

Su funcionamiento se basa en el cruce de grandes volúmenes de datos: previsiones meteorológicas, información hidrológica, imágenes satelitales y registros históricos de inundaciones. Todo ese material es procesado mediante modelos de inteligencia artificial capaces de detectar patrones y estimar cómo se comportará el agua en los próximos días.

Gracias a esta tecnología, la herramienta no solo informa sobre el presente, sino que también proyecta escenarios futuros, señalando las zonas más vulnerables y el posible alcance de una inundación.

La lluvia en Perú hoy afecta principalmente la sierra y la costa norte con precipitaciones moderadas a fuertes. | Crédito: Juan Santy / AFP

Recomendaciones ante el nivel naranja

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda:

Mantenerse informados a través de canales oficiales.

Evitar cruzar ríos o quebradas con incremento de caudal.

No transitar por zonas propensas a deslizamientos.

Cumplir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales.

Las lluvias en Perú hoy representan un escenario que exige vigilancia constante y prevención. La combinación de precipitaciones intensas en la sierra y acumulados significativos en la costa norte incrementa el riesgo de emergencias, especialmente en las regiones identificadas como más vulnerables.

La clave en estas horas será la información oportuna y la preparación ciudadana para reducir impactos.

☝🏼#IndeciTeCuida

⚠️Ante la temporada de lluvias intensas, sigue estas recomendaciones ante inundaciones:

🔹Identifica rutas de evacuación y zonas seguras, lejos del área inundable.

🔸Desconecta y no toques artefactos eléctricos.

🔹Evacúa hacia zonas seguras altas. #Inundaciones pic.twitter.com/HUQnjeyXot — INDECI (@indeciperu) February 22, 2026