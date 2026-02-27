Un total de 838 zonas críticas por deslizamientos, inundaciones y huaicos se han identificado en el Perú, de acuerdo con el último reporte en línea del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Esta situación pone en riesgo a 414,123 habitantes y 114,110 viviendas, ubicadas principalmente en quebradas, laderas inestables y riberas de ríos expuestas a lluvias intensas. Por tal motivo, te damos a conocer las zonas críticas a nivel nacional que están bajo amenaza por estos peligros, así como las regiones donde la vulnerabilidad frente a estos eventos es mayor.

¿CÓMO DETECTAR LAS ZONAS CRÍTICAS A NIVEL NACIONAL PROPENSAS A DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y HUAICOS?

El Ingemmet implementó la herramienta en línea “Perú en alerta” (https://ingemmet-peru.maps.arcgis.com/), que permite conocer y visualizar las zonas críticas en tiempo real, ya que integra información meteorológica y geológica. Según explicó Julio Lara, especialista en peligros geológicos del Ingemmet, el Senamhi emite avisos meteorológicos de lluvias y el Ingemmet cruza esos datos con las zonas identificadas. “Se puede visualizar en tiempo real las zonas críticas que podrían reactivarse y generar peligro en la población ante esta época de lluvias”, publica América TV.

Respecto a las geoquebradas, el Ministerio del Ambiente ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Geoquebradas” para identificar la activación de quebradas ante precipitaciones intensas y el riesgo que puede implicar a la población. Solamente debes entrar a https://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoquebradasestadistica/. Una vez dentro selecciona entre estas opciones: Quebradas activas y Riesgo por activación de quebradas, luego elige departamento, provincia y distrito de tu interés.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS CRÍTICAS A NIVEL NACIONAL PROPENSAS A DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y HUAICOS?

Según el reporte de Ingemmet, hay un total de 838 zonas críticas a nivel nacional, distribuidas en 18 regiones. Así tenemos:

REGIÓN ZONAS CRÍTICAS Cajamarca 140 Áncash 103 Lima 95 Cusco 84 Arequipa 55 Huancavelica 50 Ayacucho 42 Puno 32 Huánuco 29 29 Junín 29 Tacna 28 Lambayeque 26 Piura 26 Apurímac 25 Pasco 22 Moquegua 20 La Libertad 17 Tumbes 15

OJO: este panorama se mantiene vigente hasta la medianoche del 26 de febrero.

Zonas críticas por peligros geológicos a nivel nacional (Foto: Ingemmet / Senamhi)

¿CÓMO ES LA DISTRIBUCIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN LIMA Y CALLAO?

El Ingemmet identificó 368 zonas críticas por peligros geológicos en Lima y Callao, asociadas principalmente a movimientos en masa y erosión fluvial, que representan riesgo para viviendas e infraestructura, especialmente en temporada de lluvias intensas. Los peligros más recurrentes son caídas de rocas, deslizamientos y huaicos que suelen ocurrir en laderas de fuerte pendiente y quebradas.

Así tenemos: provincia de Lima concentra 178 zonas críticas, Huaura con 60, Oyón con 32, Canta con 26, Huaral con 16, Yauyos con 14, Huarochirí con 13, Cajatambo con 10, Callao con 7, y Barranca y Cañete con 6 cada una.

Las zonas críticas por peligros geológicos en el departamento de Lima (Foto: Ingemmet / Senamhi)

¿Y en Lima Metropolitana?

En Lima Metropolitana, los distritos de San Juan de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo se encuentran entre los más vulnerables.