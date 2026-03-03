En lo que va de la temporada de lluvias 2026 (hasta el 2 de marzo) se han registrado 56 lesionados, de los cuales 48 fueron dados de alta y 7 se mantienen hospitalizados. Asimismo, se reportan 41 fallecidos y 1 persona desaparecida, a causa de la temporada de lluvias, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Como parte de las acciones ante el Fenómeno El Niño, el Minsa presentó el “Centro de Emergencia Sanitaria ante lluvias a nivel nacional”, una plataforma que consolida información actualizada en todo el país.

La herramienta organiza los datos por departamento, provincia, distrito y establecimiento de salud, en seis ejes temáticos: evaluación de daños a la salud, operatividad de los servicios de salud, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y saneamiento, respuesta e intervenciones, comunicación de riesgo, informó la Agencia Andina .

“Estos reportes diarios nos permitirán contar con una sala situacional activa para adoptar medidas, acciones inmediatas y oportunas, garantizando a la población que su salud está siendo atendida”, señaló el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés.

De los 8,714 establecimientos de salud a nivel nacional, se consolidaron un total de 633 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) afectadas operativas y 4 IPRESS afectadas inoperativas.

La disponibilidad total de camas a nivel nacional es de 1,967, distribuidas en: 54 camas UCI, 1,540 camas de hospitalización, 373 camillas de emergencia.

El ministro informó que se han desplegado más de 700 brigadas en todo el país, con más de 4,000 brigadistas, quienes evalúan daños a la salud e infraestructura y brindan atención médica inmediata.

Asimismo, se han implementado puestos médicos de avanzada que se desplazan según necesidad, y a través de Minsa Móvil se envía personal de distintas especialidades para reforzar la atención en las zonas de emergencia y la distribución de kits de emergencia con medicamentos depende de la necesidad de los damnificados.