Reducción de vulnerabilidad. El financiamiento estatal busca acelerar las obras de adecuación estructural en tres distritos de Lima Metropolitana.
Reducción de vulnerabilidad. El financiamiento estatal busca acelerar las obras de adecuación estructural en tres distritos de Lima Metropolitana.
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Redacción Gestión
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El programa de reforzamiento de viviendas vulnerables a sismos tendrá una nueva etapa este 2026, con la aprobación de su segunda convocatoria que permitirá el otorgamiento de hasta 200 bonos para financiar obras de fortalecimiento estructural en inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo de la capital,

La medida fue oficializada mediante la , publicada en el Diario Oficial El Peruano, que aprueba las condiciones para la segunda convocatoria del Bono de Protección de

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Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos por reducir la vulnerabilidad de viviendas expuestas a eventos sísmicos principalmente en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador, a través de intervenciones de reforzamiento estructural en edificaciones identificadas como prioritarias.

Según la norma, los bonos podrán destinarse a tres modalidades de intervención. El Tipo I financia el reforzamiento estructural de la vivienda por S/ 21,000; el Tipo II incluye reforzamiento estructural y construcción de un techo aligerado nuevo por S/ 21,600; mientras que el Tipo III considera la demolición de un techo deteriorado y la construcción de uno nuevo, con un valor de S/ 22,600.

El ministerio precisó que esta segunda convocatoria se realiza luego de la implementación de la primera convocatoria del año, mediante la cual se asignaron 3,000 viviendas para intervención. En esa línea, indicó que existe un remanente de 22,489 viviendas susceptibles de ser beneficiadas en los distritos priorizados.

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La ejecución, seguimiento y cierre de la convocatoria estarán a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo,

Asimismo, los expedientes y las entidades técnicas que iniciaron su participación en la primera convocatoria continuarán su trámite bajo las disposiciones vigentes del programa, sin interrupción del proceso.

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