Visa analiza una reestructuración que podría implicar el despido de hasta 2,600 trabajadores. Foto: EFE.
Visa analiza una reestructuración que podría implicar el despido de hasta 2,600 trabajadores. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La empresa de pagos Visa evalúa una , como parte de una estrategia orientada a optimizar sus operaciones y acelerar la .

De acuerdo con un comunicado interno citado este miércoles por Los Angeles Times, la compañía, con sede en San Francisco, considera necesario adaptar su estructura organizativa para afrontar los cambios del mercado.

“Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar”, señala el memorando distribuido esta semana a los empleados y firmado por el director ejecutivo de la empresa, Ryan McInerney.

En el documento, el ejecutivo añade que “la IA también está ayudando a acelerar esta evolución y a dar forma a la manera en que se trabaja en Visa”.

Según Los Angeles Times, la reducción de personal equivaldría a cerca del 7% de la fuerza laboral de la compañía y se enmarca en una tendencia entre empresas de Silicon Valley que .

Uber anunció en junio que reducirá en 23% su equipo de recursos humanos en medio de reorganización interna. Foto: EFE.
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Con información de EFE.

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