El desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial (IA) –en especial la IA generativa y agentica– ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en el eje transformador de las operaciones en el mundo empresarial. En los últimos meses, el mercado ha sido testigo de una carrera vertiginosa por la adopción de estas herramientas, donde la eficiencia, la automatización y la productividad se han consolidado como los mensajes predominantes. Sin embargo, en esta vorágine de optimización, es imperativo hacer una pausa para reflexionar sobre los pilares que realmente sostienen el crecimiento de cualquier organización a largo plazo.

Más allá del entusiasmo por lo que la IA puede hacer –que es mucho: analizar, aprender, conectar, organizar, descubrir patrones o potenciar ideas–, existe una creciente y legítima preocupación en el sector empresarial sobre dos frentes críticos: el temor al desplazamiento del capital humano y los desafíos intrínsecos a la confidencialidad y la seguridad de la información que ahora navega entre algoritmos.

La IA está transformando la forma en que trabajamos, claro que sí, pero el criterio sigue siendo lo distintivo. (Foto: hapabapa/iStock)

Para responder a esos temores, debemos sostenernos en una convicción fundamental: la verdadera transformación se da en las personas, no en la tecnología. La innovación, cuando se despoja de su componente humano, pierde propósito y dirección. Y la responsabilidad sigue recayendo en las personas.

La narrativa que posiciona a la IA como un sustituto de la fuerza laboral es, a nuestro juicio, un error de perspectiva. La tecnología no está diseñada para reemplazar nuestras capacidades, sino para potenciar nuestras facultades más elevadas. El verdadero diferencial competitivo en esta era no reside únicamente en la potencia de un algoritmo, sino en la capacidad de las personas para utilizarlo con responsabilidad, ética y, sobre todo, criterio profesional.

Impulsar una cultura donde la tecnología fortalece el talento permite a los profesionales de nuestros equipos redirigir su energía. Al delegar las tareas repetitivas a la automatización, ganamos tiempo, un activo muy escaso y valioso. Tiempo para analizar, tiempo para comprender la complejidad de los problemas de nuestros clientes, tiempo para ofrecer ese acompañamiento estratégico que ninguna máquina puede replicar. En definitiva, tiempo para generar valor.

Por lo que decimos, innovar no es simplemente adoptar la última tendencia tecnológica y automatizar procesos. Esta transformación debe tener un propósito claro en el mundo empresarial: ofrecer un mejor servicio, en última instancia, mejorar la vida de las personas. Esta evolución requiere un marco de gobernanza sólido. Innovar responsablemente implica proteger, por encima de todo, el activo más importante de cualquier organización: la confianza. La ética, la seguridad, la privacidad y el gobierno de la información deben ser la columna vertebral de cualquier implementación tecnológica.

Cuando integramos IA, no solo estamos optimizando procesos; estamos asumiendo el compromiso de garantizar que cada paso esté alineado con estándares de integridad que nos definen. El criterio profesional es el filtro final que garantiza que la innovación sea una herramienta de progreso y no se convierta en un vector de riesgo.

La IA está transformando la forma en que trabajamos, claro que sí, pero el criterio sigue siendo lo distintivo. Estamos convencidos de que el camino a seguir debe impulsar una cultura de innovación, donde la tecnología potencie nuestra capacidad de toma de decisiones y refuerce nuestro compromiso con quienes confían en nosotros, sean clientes, colaboradores, inversionistas, la sociedad en general.

Las organizaciones que liderarán el futuro no son necesariamente aquellas con la infraestructura tecnológica más avanzada, sino aquellas que institucionalicen la cultura del aprendizaje continuo para desarrollar el talento humano. La clave es innovar con inteligencia, entendiendo plenamente las capacidades de las herramientas a nuestra disposición. Y actuar con criterio, porque nuestras responsabilidades son indelegables a un agente de IA. La innovación nos impulsa, pero es el criterio profesional lo que nos permitirá construir, juntos, el futuro del sector empresarial.

Mariano Zegarra es Senior Managing Partner de KPMG en el Perú.