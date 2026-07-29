Las exportaciones de textiles y confecciones ya vienen cayendo y ahora con el nuevo esquema arancelario de Estados Unidos el riesgo es mayor para el sector. (Fuente: Andina)
Las exportaciones de textiles y confecciones ya vienen cayendo y ahora con el nuevo esquema arancelario de Estados Unidos el riesgo es mayor para el sector. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los nuevos aranceles “contra el trabajo forzoso” que ha impuesto Estados Unidos a una serie de productos de 60 países encienden nuevamente las alertas en el sector de textiles y confecciones peruano.

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